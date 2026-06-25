Díaz-Canel pide a los jóvenes cubanos confiar en la revolución y no en el «algoritmo»

Miguel Díaz-Canel en una visita a la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en mayo de 2026.

Miguel Díaz-Canel afirmó que los jóvenes cubanos deben poner "el humanismo" y los valores de la Revolución por encima de la influencia de las redes sociales, a las que atribuyó una estrategia de "colonización cultural" y manipulación de la opinión pública.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida el 19 de junio al periodista dominicano Roberto Cavada en el Palacio de la Revolución, transmitida este miércoles por Telenoticias, de República Dominicana.

Al responder a una pregunta sobre jóvenes que en redes sociales piden una intervención de Estados Unidos o invitan al presidente Donald Trump a "venir a Cuba", el gobernante aseguró que el principal desafío es enfrentar el impacto del "algoritmo".

«Yo creo que nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes antepongan el humanismo que está en nuestra identidad y está en la vocación de la Revolución ante el algoritmo», expresó, según la versión taquigráfica publicada por la Presidencia de Cuba.

Durante la entrevista, Díaz-Canel sostuvo que las plataformas digitales favorecen una "colonización cultural", una "neocolonización cultural" y la "banalización" de la sociedad, al promover —según dijo— valores asociados al individualismo y al consumismo.

El mandatario insistió en que los jóvenes deben "confiar en sí mismos", distinguirse por su cultura y sus conocimientos, y no por las posesiones materiales.

También rechazó cualquier posibilidad de integración política con Estados Unidos.

«Tendría que ser muy necio para no darse cuenta de que la alternativa de Cuba nunca podría ser la anexión a los Estados Unidos. No hay futuro para Cuba con una anexión a los Estados Unidos», afirmó.

Las declaraciones llegan en un contexto marcado por el mayor éxodo migratorio de la historia reciente de Cuba. Entre 2021 y 2024, alrededor de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, mientras que el país registró en 2024 la tasa de natalidad más baja de las últimas seis décadas.

Al referirse a la emigración, Díaz-Canel restó singularidad al caso cubano y sostuvo que se trata de un fenómeno global.

«La emigración es un problema mundial. En los problemas migratorios siempre los que más emigran son los jóvenes, que son los que tienen más energía, más rebeldía, más posibilidades de emigrar», afirmó.

Diversas encuestas independientes reflejan, sin embargo, un profundo desencanto entre la población joven. Estudios recientes indican que el 93 % de los cubanos de entre 20 y 40 años emigraría si tuviera la oportunidad, mientras que el 97 % de los jóvenes de 18 a 30 años desaprueba la gestión del gobierno.

La entrevista forma parte de la estrategia comunicacional que Díaz-Canel ha desarrollado durante 2026 con medios internacionales. En los últimos meses ha concedido entrevistas a NBC News, Newsweek, elDiario.es, Canal Red y ahora Telenoticias, en un momento en que Cuba atraviesa una profunda crisis económica, energética y demográfica.