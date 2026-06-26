Paraguay firma un empate ante Australia y sigue vivo en el Mundial 2026

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Paraguay y Australia igualaron sin goles este jueves en el Levi's Stadium, en el área de San Francisco, en un partido cerrado que definió la suerte del Grupo D del Mundial 2026 y dejó a los guaraníes en posición de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del grupo, fue parejo pero con dominio australiano en las estadísticas. Los oceánicos controlaron la posesión con 57% frente al 43% de Paraguay, lanzaron 11 tiros por seis de los sudamericanos y pusieron cuatro remates entre los tres palos por apenas uno de sus rivales.

A pesar de esa superioridad en el juego, ninguno de los dos equipos encontró el camino al gol. El marcador no se movió en los 90 minutos y el empate terminó beneficiando especialmente a Australia, que aseguró el segundo puesto del grupo, mientras Paraguay quedó tercero con cuatro puntos y pendiente de la tabla de mejores terceros.

En cuanto a las incidencias, Jackson Irvine recibió tarjeta amarilla para Australia en el minuto 46, mientras que Diego Gómez vio la misma amonestación para Paraguay en el 77. No hubo expulsiones.

Los dos equipos realizaron varios cambios en busca de romper el cerrojo: Paraguay introdujo a Maurício Magalhães Prado desde el descanso en lugar de Alexandro Maidana, y luego movió el banco con Alex Arce, José Canale, Damian Bobadilla y Junior Alonso. Australia respondió con Ajdin Hrustic, Paul Okon-Engstler y Tete Yengi.

Con el empate, la tabla final del Grupo D quedó encabezada por Estados Unidos con seis puntos, pese a caer 3-2 ante Turquía en el partido simultáneo disputado en el SoFi Stadium. Australia terminó segunda con cuatro puntos, y Paraguay cerró tercero también con cuatro unidades pero con diferencia de goles de -2.

Turquía, que ganó su último partido, cerró el grupo en el último lugar con tres puntos y quedó eliminada.

Para Paraguay, el resultado tiene un valor especial: los guaraníes quedaron cerca de regresar a la fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010, 16 años después, al terminar como uno de los candidatos a avanzar entre los ocho mejores terceros del torneo en un formato que reparte 32 plazas para la siguiente ronda.

El camino de Paraguay en la fase de grupos fue irregular: derrota 4-1 ante Estados Unidos en la primera jornada con hat-trick de Folarin Balogun, victoria sobre Turquía en la segunda fecha y el empate ante Australia que dejó encaminada su clasificación.