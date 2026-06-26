Estados Unidos cae 3-2 ante Turquía, pero mantiene el primer lugar del Grupo D

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Estados Unidos perdió 3-2 ante Turquía el jueves en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, pero la derrota no alteró su liderato: la selección anfitriona avanzó como primera del Grupo D con seis puntos y una diferencia de goles de +4.

El encuentro arrancó con un gol temprano de Auston Trusty en el minuto tres para poner el 1-0 a favor de los locales, pero Turquía reaccionó con rapidez.

Arda Güler, figura del Real Madrid y motor ofensivo turco durante el torneo, empató en el minuto 10 con una anotación que encendió al equipo visitante.

Baris Alper Yilmaz completó la remontada en el minuto 31 para poner el 2-1 y enviar a los turcos al descanso con ventaja, pese a llegar ya sin opciones de clasificación.

En el segundo tiempo, Sebastian Berhalter igualó para Estados Unidos en el minuto 49 y devolvió la emoción al encuentro disputado ante la afición local.

El desenlace llegó en el tiempo de descuento: Kaan Ayhan, ingresado en el minuto 88, anotó el 3-2 definitivo en el 90+8 para sellar una victoria de orgullo para Turquía en su despedida del torneo.

Las estadísticas del partido reflejaron el mayor volumen ofensivo estadounidense: 53% de posesión, 18 tiros —siete a puerta— y nueve córners, frente a los siete tiros, dos a puerta y dos córners de los turcos.

Pese a ese dominio en la producción ofensiva, Turquía fue más eficaz de cara al gol y aprovechó sus llegadas clave para llevarse los tres puntos.

Berhalter también recibió tarjeta amarilla en el minuto 19, la única del partido, mientras que ambos equipos acumularon 13 faltas cada uno.

Estados Unidos había llegado a este partido con la clasificación ya asegurada tras dos victorias consecutivas en la fase de grupos: la goleada 4-1 a Paraguay el 12 de junio con hat-trick de Folarin Balogun y el triunfo 2-0 ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle.

Turquía, en cambio, llegó al cierre del grupo sin opciones tras caer 2-0 ante Australia el 14 de junio y 0-1 ante Paraguay el 19 de junio, con un gol de Matías Galarza en el minuto dos de aquel encuentro.

De forma simultánea al duelo en Los Ángeles, Paraguay y Australia empataron 0-0 en el Levi's Stadium, resultado que dejó definidos los puestos principales del grupo.

La tabla final del Grupo D del Mundial 2026 quedó encabezada por Estados Unidos con seis puntos y +4 de diferencia de goles, seguido de Australia, segunda con cuatro puntos y diferencia de goles neutra, y Paraguay, tercera también con cuatro unidades y -2.

Turquía cerró su participación en el Mundial 2026 con tres puntos, un balance de una victoria y dos derrotas, y quedó eliminada tras no poder superar la fase de grupos.