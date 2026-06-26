Amelia Calzadilla habla de su salida de Ciudadanía y Libertad y la fundación de su propio partido

Amelia Calzadilla, presidenta del Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC), abordó por primera vez con amplitud la polémica generada tras su salida de Ciudadanía y Libertad y la posterior fundación de su organización política, en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

El detonante fue un comentario público de Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad, quien afirmó en mayo pasado que ella y su equipo se enteraron de los planes de Calzadilla «por redes sociales». Calzadilla no esquivó el tema, aunque tampoco quiso convertirlo en motivo de confrontación.

«Mira, no te voy a negar, porque no me gusta decir mentiras, que no me agradó la respuesta. Y no tiene sentido que diga lo contrario», declaró Calzadilla. Sin embargo, añadió que, por respeto al tiempo que trabajó junto a Barrero y a la nueva organización que ha fundado, prefiere no insistir en el asunto.

«En lo adelante yo solo quisiera poder demostrar que no hay una necesidad de relevancia, que no está concentrado en mí, que no gira en torno a mí, que gira en torno a la idea de poder estructurarnos y encontrar soluciones que sean horizontales», señaló.

Calzadilla insistió en que la iniciativa de crear el partido no fue exclusivamente suya. Según explicó, todo arrancó tras la reunión del 18 de febrero de 2026 en Madrid, donde cerca de 120 cubanos del exilio europeo se encontraron con Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

«Esta iniciativa no es ni siquiera propia. Las personas me la achacan porque yo fui la encargada de verbalizarlo», afirmó. «Después de febrero, cuando tuvimos la reunión con el señor Mike Hammer aquí en Madrid, algunos de nosotros entendimos que lo que habíamos conseguido ese día, el nivel de organización que habíamos tenido, las propuestas tan serias que habíamos llevado a la mesa, pues era momento de hacer algo con eso».

Sobre su rol al frente del PLCC, Calzadilla subrayó que la presidencia que ocupa es provisional. «Amelia va a ser la presidenta hasta que se lleve a cabo un proceso de elecciones primarias dentro del partido y se corrobore que sea yo la presidenta o elijan a otra persona, que también es posible. O sea, esto vuelvo y repito, no gira en torno a mí».

La activista también explicó por qué optó por fundar un partido en lugar de continuar en una organización de derechos humanos. A su juicio, estas últimas son «monotemáticas» —centradas principalmente en los presos políticos—, mientras que un partido político «tiene una estructura que los permite trabajar en varios horizontes a la vez».

«Yo creo en el liberalismo clásico como la solución a los problemas de nuestra nación», afirmó, y mencionó al economista Elías Amor como referente intelectual y apoyo en materia económica, describiendo sus intercambios con él como «súper intensos» y enriquecedores.

Al ser preguntada sobre el aluvión de críticas que recibió tras anunciar la fundación del partido, Calzadilla distinguió entre críticas de personas «tóxicas y destructivas» —que, dijo, existirían en cualquier contexto— y quienes no han actualizado la imagen que tienen de ella. «No han abandonado la imagen de la madre desesperada en su casa dando gritos por el gas, por la electricidad, por el agua. Y yo no he abandonado a esa mujer. Esa mujer existe».

Calzadilla cerró su reflexión con una apuesta por dejar que los resultados hablen. «Creo también que la idea de crear un partido en un país que por tanto tiempo se nos ha prohibido la participación política era romper el hielo. Y como todo cuando uno rompe el hielo, siempre en ese ámbito hay confusión, hay confrontación».