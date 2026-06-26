Gasta 3,000 pesos en preparar solo una comida en Cuba: ¡Así están los precios!

Una cubana mostró esta semana en un video publicado en Facebook el costo real de preparar una sola comida en la isla: 3,000 pesos, el equivalente al salario mensual completo de un trabajador cubano.

La creadora de contenido SoyEly Vlog grabó en tiempo real la preparación de un «arroz con suerte», uno de los platos de aprovechamiento más populares en Cuba porque permite alimentar a varias personas con pocos recursos.

La receta lleva arroz, trozos de carne de cerdo, granos de maíz tierno, cebolla, ajo y otros condimentos. Al desglosar los gastos, Ely fue directa y clara.

«En esta comida que estás viendo aquí, que es solo para hoy, hay 600 pesos de arroz, 2,000 pesos de carne de cerdo y 400 pesos de maíz. Eso sin contar las especias que le estuve poniendo. El total es de unos 3,000 pesos, equivalente a cualquier salario de un trabajador en Cuba», explicó.

El video se publica días después de que el régimen eliminara los topes de precios para productos básicos como pollo, aceite, leche en polvo, pastas y salchichas, mediante la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, firmada el 20 de junio.

Ely puso sobre la mesa que la medida política representa en la práctica: «Básicamente significa que hoy yo te puedo vender la libra de arroz en 300 pesos y mañana me levanto con el deseo de vendértela en 500 y nadie va a venir a requerirme esa acción. Aunque tu salario sigan siendo los mismos 3,000 pesos de siempre».

La creadora también señaló que los topes anteriores eran papel mojado, cuando estaban vigentes nadie los hacía cumplir, y los vendedores los ignoraban sin consecuencias.

A la crisis de precios se suma el colapso del sistema bancario

Ely advirtió que ir al banco a retirar efectivo puede costar hasta 300 pesos solo en transporte. Muchas veces el banco solo entrega 500 o 1,000 pesos, una fracción del salario depositado en la tarjeta, pero con ese dinero no se puede comprar casi nada.

Los comentarios al video reflejaron la desesperación de cubanos de todo el país. «Ahora todo sube más aún y los salarios siguen siendo los mismos de siempre», escribió una persona.

Desde Camagüey, otra relató: «Tienes que pasarte la noche completa haciendo la cola para que al otro día puedas cobrar 500 o 1,000 pesos nada más, con eso no alcanza para nada».

«Es muy triste la situación que estamos atravesando los cubanos. El salario no nos alcanza para nada, pero bueno es lo que nos toca, sin palabras», lamentó una seguidora.

Una cubana resumió el panorama con amargura: «Esto es el sálvese quien pueda y casi ninguno podemos».

La eliminación de topes forma parte de un paquete de 176 medidas económicas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante el parlamento el 18 y 19 de junio, avalado por el Comité Central del Partido Comunista con participación de Raúl Castro.

El contraste entre esas reformas y la realidad cotidiana es brutal: cubrir las necesidades básicas requiere unos 96,000 pesos mensuales, mientras el salario mínimo oficial es de 3,210 pesos, menos de 5 dólares al cambio informal, y el salario medio ronda los 7,000 pesos, apenas 10 dólares.

El «arroz con suerte» lleva ese nombre precisamente porque se cocina con lo que haya disponible, una filosofía de supervivencia que define la economía doméstica cubana. Que una sola olla de ese plato cueste un salario entero dice más sobre la crisis que cualquier cifra oficial.