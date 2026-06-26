La UNEAC sigue exaltando a Fidel Castro: inauguran muestra de carteles «Soldado de las ideas»

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La oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) inauguró el jueves la exposición de carteles «Soldado de las ideas» en la Sala Villena de su sede en La Habana, dedicada al centenario del exdictador Fidel Castro en el marco de la campaña oficial #ArteFiel.

El acto formó parte de la Jornada de homenaje por el aniversario 65 de Palabras a los intelectuales, el discurso que Castro pronunció el en junio de 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí y que fijó como principio rector de la política cultural cubana la frase «dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada».

La Premio Nacional de Artes Plásticas y vicepresidenta de la UNEAC, Lesbia Vent Dumois, ofreció las palabras inaugurales y recuperó una cita del propio Castro en aquel discurso de 1961, en la que se refería a los que se preocupaban en aquel momento por la libertad de creación: «Solo puede preocuparse verdaderamente por este problema, quien tenga desconfianza de su propio arte, quien tenga desconfianza acerca de su verdadera capacidad para crear». La historia se encargaría de señar cuán previsores fueron los artistas que temieron ante la oleada "revolucionaria".

Vent Dumois trazó una línea directa entre el triunfo de la Revolución y el auge del diseño gráfico cubano, al sostener que ese proceso «produce en el país un cambio profundo, explosión que estimulará el compromiso con el entorno social y generará además una especial sensibilidad ante la participación colectiva».

La funcionaria también reivindicó el papel de los cartelistas que trabajaron para organismos como la CTC, las FAR, los CDR y el DOR, y explicó el propósito de la muestra: «Hoy, con esta muestra, pretendemos evocar aquellos tiempos y que sea Fidel, 'el soldado de las ideas', el que nos lleve de la mano para su apreciación y disfrute».

La jornada continuó con una conferencia de Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas y exministro de Cultura, quien repasó la relación del fallecido dictador con la UNEAC y la intelectualidad cubana desde 1961 hasta su muerte, insistiendo en «la vigencia de su pensamiento», según informó la propia organización.

El presidente de Honor de la UNEAC, Miguel Barnet, evocó por su parte la presencia de Castro en los congresos de la organización y se detuvo en lo que calificó como la profundidad del pensamiento marxista del líder cubano.

Al acto asistieron representantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, funcionarias del Ministerio de Cultura y la presidenta de la UNEAC, Marta Bonet, al frente de la delegación de directivos y miembros de la organización. La jornada cerró con un concierto de la Camerata Cortés, dirigida por Orlando Valle «Maraca».

La exposición se enmarca en una maquinaria propagandística del centenario que el régimen activó desde el año pasado y que incluye la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas de Castro, actos públicos y campañas digitales. En abril, el presidente Miguel Díaz-Canel inauguró en el Memorial José Martí otra muestra de la misma campaña, titulada El canto de la Patria es nuestro canto, con 30 obras visuales.

El año 2026 fue declarado oficialmente «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», cuyo natalicio se cumple el 13 de agosto. No es la primera vez que la UNEAC protagoniza actos de exaltación a Fidel mientras Cuba se derrumba: la misma Vent Dumois encabezó en abril otro evento similar en medio de la crisis.

El telón de fondo de toda esta parafernalia oficial es una Cuba que atraviesa su peor crisis humanitaria en décadas. La ONU calificó la situación en la isla como un «colapso humanitario» en mayo de este año: los apagones entre 20 y 40 horas diarias, la escasez de alimentos y medicamentos es crítica, y más de 100,000 pacientes —entre ellos 11,000 niños— aguardan cirugías retrasadas por falta de energía y suministros médicos. La tasa de mortalidad infantil se duplicó hasta 9.9 por cada 1,000 nacimientos en el contexto de la crisis actual.

Mientras el aparato cultural del régimen dedica recursos y espacios a glorificar al fundador de la dictadura, millones de cubanos enfrentan un colapso que es resultado directo de 67 años de sistema comunista. La exposición Soldado de las ideas, con sus carteles revolucionarios colgados en la Sala Villena, resume con claridad la distancia entre la narrativa oficial y la realidad que vive el pueblo cubano.