Michel Torres Corona critica el paquetazo, pero dice que el socialismo en Cuba «está más vivo que nunca»

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Michel E. Torres Corona, conductor del programa estatal «Con Filo» y uno de los voceros más activos del régimen cubano en redes sociales, publicó este viernes un artículo en el portal Alma Plus TV titulado «¿Se acabó el socialismo en Cuba?», en el que concluye, con el optimismo que solo da la militancia, que el socialismo en la isla está «más vivo que nunca». Mientras tanto, los cubanos de a pie sobreviven con apagones interminables y sin poder comprar un cartón de huevos.

El artículo llega justo después de que el régimen aprobara, en tiempo récord y sin consulta popular, 176 medidas económicas que incluyen banca privada, conversión de empresas estatales en sociedades por acciones y derechos de superficie de hasta 99 años.

El propio Torres Corona admite, con una honestidad que podría complicarle, que estas transformaciones «difícilmente puedan fortalecer la transición socialista» y que «los comunistas hemos sufrido una derrota en Cuba: han ganado los reformistas este asalto, han infiltrado el espacio físico del Estado y, lo que es mucho peor, la mente de los que en él ejercen su autoridad».

Pero no se preocupen: el socialismo sigue vivo. Torres Corona lo dice.

El proceso de aprobación fue, según el propio autor, de «insólita celeridad»: Miguel Díaz-Canel las anunció el 12 de junio en una comparecencia sorpresiva; el Pleno del Comité Central del Partido Comunista las respaldó el 17 de junio sin publicar textualmente ninguna; y la Asamblea Nacional las votó por unanimidad en una sola tarde de sesión extraordinaria, precedida por la lectura de una carta de apoyo firmada por Raúl Castro. Democracia socialista en su máxima expresión.

Torres Corona reconoce además que todo esto ocurrió «sin debate popular y sin posibilidad de que los ciudadanos, ni siquiera los militantes del Partido, pudieran señalar inconveniencias o recomendar cambios». En un país que sometió a referendo el Código de las Familias, las transformaciones más profundas desde el Período Especial se decidieron en una tarde. Eficiencia revolucionaria.

Para justificar el giro, el discurso oficial recurrió a Martí, a Fidel y a Lenin. Torres Corona desmonta uno por uno esos usos, señalando que citar a Martí en este caso es un «reduccionismo pragmático que poco o nada tiene que ver con el altruismo martiano», y echa mano a referencias académicas como las de la investigadora Marlene Vázquez.

Asimismo, recuerda que Fidel proclamó en 2005: «Soñó el imperio que en Cuba se establecieran muchas más paladares, pues puede ser que no quede ninguna; o qué creen, ¿que nos hemos vuelto neoliberales? Ninguno de nosotros se ha vuelto neoliberal». Hoy, la banca privada es una de las 176 medidas estrella. Los tiempos cambian.

El autor admite que estas transformaciones «no aliviarán a corto plazo las difíciles condiciones en las que hoy sobrevive la mayoría del pueblo cubano, con prolongadísimos apagones y escasez de alimentos». El destacado economista cubano Pedro Monreal ha advertido sobre una posible contracción del PIB cubano del 15% en 2026. La disponibilidad de medicamentos apenas alcanza el 50% de lo previsto, y el nuevo salario mínimo de 3.210 pesos no alcanza para comprar un cartón de huevos, que cuesta entre 3.000 y 4.000 pesos.

Los cubanos en redes sociales respondieron con la contundencia que da el hambre: «Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel», escribió un internauta. Otro resumió el paquete como «el mismo perro con diferente collar». Mientras Torres Corona filosofa sobre Gramsci, Trotsky y la NEP de Lenin, la isla lleva décadas hundiéndose en la crisis que ese mismo socialismo «más vivo que nunca» ha producido.

Días antes de publicar este artículo, Torres Corona ya había criticado veladamente al NTV por anunciar la muerte de Ramiro Valdés después del parte eléctrico, insinuando que las reformas podían significar «el final del proceso» que esa generación construyó. Ahora concluye su texto con una frase sobre el socialismo que resume la gimnasia ideológica del oficialismo: «¿Quién puede negar que hoy está más vivo que nunca? Fácil no será… pero será».

EE.UU. calificó las 176 medidas de «señales de humo» y continuó aprobando sanciones contra empresas e individuos vinculados al régimen. Al menos en eso, Washington y los cubanos de a pie parecen coincidir.