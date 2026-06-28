Falleció el economista y exministro de la planificación económica en Cuba Humberto Pérez González

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Humberto Pérez González, economista y exministro presidente de la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), falleció el sábado en La Habana a los 88 años, según confirmó su amigo y colega el economista Julio Carranza en sus redes sociales.

Carranza lo describió como «gran economista, una personalidad muy influyente, gran revolucionario y para mí un hermano», y lamentó que Cuba perdiera a «uno de sus hijos más prominentes».

Captura de FB/ Julio Carranza Jcvvs

Nacido el 6 de diciembre de 1937 en Cabaiguán, actual provincia de Sancti Spíritus, Pérez González militó desde joven en la clandestinidad con el Movimiento 26 de Julio y combatió en la Columna 8, comandada por el Che Guevara, participando en la toma de Santa Clara en diciembre de 1958, según documenta Ecured.

Tras el triunfo revolucionario se formó como economista en la Escuela Superior del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú, donde se graduó en 1964, y obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de La Habana en 1984.

Su ascenso político fue meteórico: asesor de Raúl Castro en dos períodos (1972-1976 y 1985-1987), vicepresidente del Consejo de Ministros, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba entre 1980 y 1985, y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976 hasta 1986.

Como ministro presidente de JUCEPLAN entre 1976 y 1985, condujo la economía cubana durante más de una década. Carranza afirmó que ese fue «el periodo de mayor orden, estabilidad y crecimiento» de la economía revolucionaria. También se le atribuye un papel central en la reorganización que el país emprendió tras el fracaso de la zafra de los Diez Millones de 1970, el proyecto voluntarista de Fidel Castro que cerró con apenas 8,5 millones de toneladas y dejó la economía en caos.

Su caída fue tan abrupta como su ascenso. En 1986, cuando Castro lanzó el proceso de «rectificación de errores y tendencias negativas», Pérez González fue convertido en el principal chivo expiatorio. Según recoge el periodista Wilfredo Cancio Isla, «lo acusaron de sovietizante y mimético, copiador de dogmas foráneos», revirtiendo las mismas políticas que el propio Castro había respaldado años antes.

Este patrón de encumbramiento y posterior defenestración es una constante del castrismo con sus propios cuadros, sacrificados cuando los resultados no responden a las expectativas del poder.

Tras su destitución ocupó cargos menores, entre ellos gerente financiero de la sucursal cubana de la firma canadiense Tri Star Caribbean entre 2008 y 2012. Hasta el final de su vida intentó aportar: hace aproximadamente cinco años, junto a otros cuatro economistas, elaboró una propuesta de reforma económica que hicieron llegar al gobierno. «Nunca recibimos respuesta, ni oportunidad de discutirla», lamentó Carranza, quien integra actualmente un grupo asesor del Gobierno cubano para las transformaciones en la economía.

Esa propuesta ignorada cobra hoy una dimensión irónica: el régimen aprobó en junio de 2026 un paquete de 176 medidas de reforma económica que apunta a desmantelar precisamente la planificación centralizada que Pérez González diseñó y por la que fue luego sacrificado.

La economía cubana enfrenta la crisis más profunda de las últimas décadas, con escasez de alimentos, medicinas y apagones prolongados, agravada por sanciones de Estados Unidos y un modelo económico ineficaz

Carranza señaló que en sus últimos meses Pérez quiso dejar grabado su testimonio, pero una periodista le negó una entrevista alegando no saber quién era. «El que no sepa quién era Humberto Pérez no puede saber mucho de lo que ha sido la historia de la revolución cubana durante estos 67 años», escribió.

En diciembre de 2025, el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana le rindió un homenaje que Pérez no pudo recibir en persona por su deteriorado estado de salud; el reconocimiento le fue entregado en su propia casa. Falleció en la misma cama sobre la que había colgado ese diploma.

«Nunca traicionó sus ideas ni su historia, eso hoy vale mucho», escribió Carranza en su homenaje póstumo.