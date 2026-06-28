Décimas cubanas, desde la isla y desde Estados Unidos, para acompañar el dolor de Venezuela

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Dos poetas cubanos —uno desde la isla y otro desde el exilio en Estados Unidos— recurrieron a la décima espinela para expresar su solidaridad con Venezuela tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, y sus versos circularon en redes sociales conmoviendo a decenas de seguidores de la comunidad cubana dentro y fuera del país.

La publicación, compartida en el perfil de Facebook del poeta Juan Carlos García Guridi, reúne dos estrofas que nombran con precisión el horror: escombros, familias enterradas, hogares que dejaron de existir y una naturaleza que «sin avisar colapsó».

Captura de FB/Juan Carlos García Guridi

García Guridi, nacido en Batabanó, Mayabeque, en 1968, repentista, escritor e investigador literario con varios libros publicados, escribió versos que convierten el duelo ajeno en herida propia: «El dolor venezolano / me sangra bajo la piel, / dolor de carne y dintel, / temblor de todo lo humano. / El luto de un pueblo hermano / me convida a la tristeza, / ¿por qué la naturaleza / sin avisar colapsó / y en Venezuela dejó / demacrada la belleza?».

Juan Antonio Díaz Pérez, maestro del repentismo cubano originario de San Diego de los Baños, Pinar del Río, y actualmente residente en Estados Unidos, considerado una de las grandes figuras de la décima espinela a nivel internacional, imaginó incluso la tristeza del libertador Simón Bolívar ante la magnitud de la catástrofe: «Hoy te empapas, Venezuela, / entre pañuelos de asombros; / el ruido de tus escombros / no hay forma de que no duela. / Hasta el brillo de la espuela / de tu Simón está triste. / Cuánta tristeza te viste / entre una cara mojada, / una familia enterrada / y un hogar que ya no existe».

La publicación generó decenas de comentarios de cubanos que expresaron impotencia, llanto y oraciones. «Es imposible ver las imágenes y no llorar. Hermoso homenaje a la tristeza de un pueblo hermano», escribió una seguidora. Otra señaló: «Muy doloroso, tengo vecinos venezolanos y están destrozados». Un tercer comentario resumió el sentimiento colectivo con una sola frase: «Duele... dueleeeeeee!!!!!!». Otros cibernautas pidieron a Dios que pusiera «su mano a semejante desastre» y recordaron a quienes «perdieron sus familias».

El contexto que rodea estas décimas es de una tragedia de proporciones históricas. Los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en el estado Yaracuy y cerca de Morón, en Carabobo, y son considerados los más potentes registrados en el país desde 1900.

El balance de fallecidos ascendía a 1,430 muertos y más de 3,238 heridos al 27 de junio, con 346 construcciones colapsadas. La ONU estimó que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas y más de seis millones de afectadas.

Entre las víctimas y desaparecidos también hay cubanos: al menos 29 compatriotas figuraban como desaparecidos en Venezuela tras los sismos, lo que intensificó el dolor de la comunidad cubana ante la tragedia.

La décima espinela —diez versos de ocho sílabas cada uno y rima consonante— es la forma poética más arraigada en la cultura popular cubana, con raíces en el siglo XVI y una larga tradición como vehículo de celebración, crítica social, duelo, denuncia y solidaridad ante tragedias colectivas. Que dos de sus más relevantes cultivadores en la actualidad, separados por el océano y por las circunstancias que han dispersado a millones de cubanos, coincidan en usarla para acompañar a Venezuela dice tanto del peso de esa tradición como del vínculo que une a ambos pueblos.

El cantautor cubano Pavel Urkiza, igualmente radicado en Estados Unidos, también se sumó a la solidaridad con el pueblo venezolano, al publicar este viernes un video en Facebook interpretando «La vaca mariposa», de Simón Díaz, el gran compositor latinoamericano oriundo de Venezuela.

La Iglesia Católica de Cuba expresó su solidaridad con Venezuela mediante una carta de la Conferencia de Obispos a la Conferencia Episcopal venezolana, y médicos cubanos participan en la atención a los damnificados, en el marco de la cooperación histórica entre ambos países. El sábado, un nuevo sismo de magnitud 4.8 volvió a sacudir Venezuela, sumándose a las al menos decenas de réplicas registradas desde el día del desastre.