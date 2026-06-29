"Dayán es el único nieto que nos queda": Abuela suplica no abandonar búsqueda tras terremotos en Venezuela

La abuela de Dayán Martínez, el niño cubano de 10 años que permanece desaparecido bajo los escombros del edificio Coral Beach, en Los Corales, estado La Guaira, lanzó este lunes un desesperado llamado para que las brigadas internacionales no abandonen la búsqueda de su nieto, cuando ya se cumplen cinco días de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

«Ya hemos perdido a dos nietecitas. Dayán es el único nieto que nos queda», dijo entre lágrimas en un video difundido por Martí Noticias. La mujer aseguró que desde el día de la tragedia no ha podido dormir y pidió que los rescatistas continúen trabajando mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

La familia ya sufrió una pérdida irreparable. El pasado 27 de junio se confirmó la muerte de Vanessa Martínez, hermana de Dayán, y de una prima de ambos, quienes también quedaron atrapadas tras el colapso del edificio donde vivían junto a su padre, un médico cubano que cumplió una misión oficial en Venezuela y decidió permanecer en ese país.

Según relató la abuela, durante las últimas horas varias brigadas internacionales han intentado acceder a la estructura colapsada. Explicó que primero trabajó un equipo francés, después especialistas estadounidenses y, posteriormente, se esperaba la incorporación de rescatistas salvadoreños.

De acuerdo con su testimonio, al conocer que la brigada de El Salvador debía esperar hasta las seis de la mañana para iniciar las labores, el presidente Nayib Bukele ordenó adelantar su traslado. El equipo llegó alrededor de las tres de la madrugada para evaluar las condiciones del edificio.

Sin embargo, una réplica de magnitud 4,6 registrada este lunes obligó a suspender nuevamente las operaciones.

Maryerit Arcia, tía del menor, explicó que el equipo estadounidense tuvo que retirarse temporalmente por razones de seguridad.

«Cuando van a entrar a hacer la misión rescate de los niños, ocurre un sismo 4,6 en el momento. Ellos dicen que por los protocolos que ellos tienen de su trabajo, de seguridad para ellos, no pueden entrar hasta pasar tres horas otra vez al área, si no hay más actividad sísmica», explicó.

Mientras tanto, un grupo de rescatistas venezolanos dio por terminadas las labores durante la madrugada al considerar que ya no había señales de vida. El padre de Dayán denunció públicamente que, en ese momento, no había personal trabajando en el edificio.

Pese a ello, la familia mantiene la esperanza después de que algunos rescatistas aseguraran haber escuchado voces y pasos de niños bajo los escombros.

«Alguien tiene que hacerlo, por favor. Dicen que están vivos. Ya han pasado cinco días. ¿Qué más van a esperar?», suplicó la abuela.

Con evidente desesperación, la mujer advirtió además sobre el deterioro de las condiciones en el interior del edificio.

«Esos niñitos son tres niños que hay vivos ahí… incluso se dice que hay cuerpos que ya están descompuestos y que ahí hay mal olor. Esos niños, ¿hasta cuándo? Ya posiblemente no tengan ni vida», lamentó.

Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, son considerados por el Servicio Geológico de Estados Unidos los más intensos registrados en Venezuela desde 1900.

Hasta este lunes, el balance oficial reportaba 1,719 fallecidos y más de 5,034 heridos. La Organización de las Naciones Unidas estima que hasta 50,000 personas permanecen desaparecidas en todo el país, mientras que apenas 33 han sido rescatadas con vida desde que comenzó la emergencia.