Padre de niño cubano desaparecido en Venezuela suplica reanudar búsqueda: «Cada minuto cuenta»

El padre de Dayan Martínez, un niño cubano de 10 años oriundo de Melena del Sur (Mayabeque), lanzó desde Venezuela un desesperado llamado público para que las autoridades reanuden de inmediato las labores de búsqueda, en el edificio donde el menor permanece desaparecido bajo los escombros desde los terremotos del 24 de junio.

La periodista Jany González publicó el testimonio del padre en un video en su muro de Facebook que acumula más de 13,000 visualizaciones.

«El padre de Dayan Martínez, el niño cubano de 10 años desaparecido tras los terremotos en Venezuela, hace un llamado urgente a las autoridades para que se reanuden las labores de búsqueda en el edificio Coral Beach, en Los Corales, estado La Guaira. La familia suplica que las labores se reanuden cuanto antes. Cada minuto cuenta», escribió.

Según relató el padre a la periodista, durante la noche del domingo un equipo de rescatistas norteamericanos ingresó al edificio con cámaras térmicas y detectó posibles señales de vida en la zona donde se cree que se encuentra el menor.

Algunos integrantes del equipo aseguraron haber escuchado pasos y voces en el interior de la estructura colapsada.

Sin embargo, en el momento en que el equipo se disponía a iniciar la extracción, una réplica de magnitud 4,6 sacudió la zona y activó los protocolos de seguridad del grupo.

La tía del pequeño, Maryerit Arcia, explicó: «Cuando van a entrar a hacer la misión rescate de los niños, ocurre un sismo 4.6 en el momento. Ellos dicen que por los protocolos que ellos tienen de su trabajo, de seguridad para ellos, no pueden entrar hasta pasar tres horas otra vez al área, si no hay más actividad sísmica».

Tras la retirada del equipo norteamericano, un grupo venezolano asumió la operación, pero abandonó el lugar alrededor de las 2:00 de la madrugada al considerar que ya no había señales de vida, prometiendo regresar por la mañana.

Al momento de la publicación del video, ningún equipo había vuelto. Cuando la periodista le preguntó al padre si había rescatistas trabajando en el edificio, su respuesta fue contundente: «Ahí no hay nadie».

Visiblemente angustiado, la tía imploró a la periodista: «Te pido, por favor, que publiques este video, que la familia está desesperada, tanto ellos como los que están allí, que están viendo que hay vidas, que han pasado muchos días y no pueden hacer nada».

El caso de Dayan forma parte de una tragedia familiar devastadora.

Su hermana Vanessa Martínez y su prima fueron confirmadas muertas el 27 de junio, tres días después de los sismos. Ambas vivían con su padre -un médico cubano que cumplió una misión en Venezuela y decidió quedarse en el país- en el edificio Coral Beach. La madre de los niños reside en Cuba.

El periodista Guillermo Rodríguez Sánchez escribió al conocerse la muerte de Vanessa: «El poblado de Melena del Sur llora hoy a Vanessa y reza por la aparición con vida de su hermanito, quien permanece desaparecido bajo los escombros».

El drama de los hermanos Martínez se inscribe en un cuadro más amplio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba reconoció la muerte de un cubano en Venezuela a consecuencia de los devastadores terremotos.

La víctima se llamaba Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, quien de acuerdo con su perfil en Facebook residía desde 2021 en la ciudad de Caraballeda, en el estado de Vargas.

Al menos 32 cubanos figuraban como desaparecidos en Venezuela según plataformas ciudadanas como Encuéntralos y el monitoreo de elToque, concentrados en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales.

Los terremotos del 24 de junio, con magnitudes 7,2 y 7,5 separadas por apenas 39 segundos, son considerados los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El balance oficial asciende a 1,719 fallecidos y más de 5,034 heridos, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos en todo el país. Funvisis contabilizó más de 400 réplicas acumuladas desde el inicio de la catástrofe.