"Me pintaron un sueño": Cubana en EE.UU. cuenta lo que le pasó al mes de haber llegado a casa de su familia

Una cubana conocida en TikTok como Yessi la mulatica compartió el domingo un testimonio que ha resonado con fuerza en la diáspora: llegó a Estados Unidos con promesas de apoyo de familiares o conocidos, y en menos de un mes le dijeron que tenía que irse, sin dinero y sin saber adónde.
En el video publicado en su cuenta de TikTok, Yessi describe cómo antes de emigrar le aseguraron que no se preocupara por nada: «Cuando salí de Cuba me dijeron que este país era diferente, que aquí si trabajabas lo ibas a tener todo, que no me preocupara por nada, que ellos me iban a ayudar hasta que pudiera levantarme».
Los primeros días, según relata, todo parecía confirmar esa promesa: «Sonrisas, abrazos, fotos. Sentía que había tomado la mejor decisión de mi vida». Pero la convivencia fue desgastando ese entusiasmo inicial.
«Empecé a sentir que estorbaba, cada favor parecía molestar», cuenta. La presionaban para encontrar trabajo de inmediato, aunque todavía estaba adaptándose y tenía trámites pendientes. Cuando necesitaba ir a una cita o resolver un papeleo, siempre aparecía una excusa.
El desenlace llegó con una frase que no esperaba escuchar: «Aquí no puedes seguir viviendo». Tuvo que salir con muy poco dinero en el bolsillo, sin un destino claro, preguntándose cuándo exactamente todo había cambiado.
«Poco a poco entendí que el sueño que me habían contado no era igual a la realidad que estaba viviendo», reflexiona en el video, que acumuló más de 8,800 vistas, 340 likes y 75 comentarios en menos de 24 horas.
Yessi no es la primera en documentar esta experiencia. En marzo de 2025, otra cubana advirtió en TikTok «no traigan a nadie, miren lo que me pasó», describiendo un patrón similar de promesas incumplidas. En febrero de 2026, una cubana mostró el estado en que le dejaron su casa tras hospedar a recién llegados durante dos meses. Y apenas días antes de este video, otra compatriota publicó que «me engañaron, vivía mejor en Nicaragua» al llegar a Estados Unidos con expectativas que tampoco se cumplieron.
El propio historial de Yessi apunta a una preocupación más amplia. En junio, publicó otro video sobre una amiga en Cuba que le pedía 5,000 dólares para emigrar, desmontando la idea de que quienes viven en Estados Unidos «tienen dinero de sobra»: «Desde Cuba muchas personas piensan que uno llega aquí y los dólares empiezan a caer del cielo», dijo entonces.
El contexto migratorio agrava estas tensiones. La administración Trump suspendió en junio de 2025 los procesos de reunificación familiar para residentes permanentes legales cubanos, y los cruces fronterizos cayeron de más de 6,000 mensuales a apenas 105 en agosto de 2025, lo que aumenta la presión sobre quienes ya están establecidos y deben decidir entre ayudar a compatriotas recién llegados o proteger su propia estabilidad.
Yessi cerró su video con una pregunta que dejó abierta al debate: «¿Quién crees que tenía la razón, la persona que llegó llena de ilusiones o la familia que prometió una ayuda que al final no pudo o no quiso dar?».
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de emigrar a Estados Unidos desde Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las expectativas comunes de los cubanos que emigran a Estados Unidos?
Muchos cubanos llegan a Estados Unidos con la expectativa de que tendrán un futuro mejor simplemente por estar allí. Creen que podrán conseguir todo fácilmente trabajando duro, pero la realidad suele ser más complicada debido a las dificultades de adaptación, la necesidad de encontrar trabajo rápidamente y la carga financiera que enfrentan. El contexto económico y las promesas incumplidas de familiares o conocidos a menudo resultan en desilusión.
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¿Qué desafíos enfrentan los cubanos recién llegados a Estados Unidos?
Los cubanos recién llegados a Estados Unidos suelen enfrentarse a desafíos significativos como la adaptación cultural, la búsqueda de empleo y la estabilidad financiera. Además, deben lidiar con el estrés de los trámites migratorios, la necesidad de aprender el idioma inglés y la presión de enviar remesas a familiares en Cuba. Estas dificultades son comunes y pueden llevar a muchos a cuestionar su decisión de emigrar.
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¿Por qué algunos cubanos deciden regresar a Cuba después de emigrar a Estados Unidos?
Algunos cubanos deciden regresar a Cuba debido a la presión financiera y la falta de apoyo emocional en Estados Unidos. A pesar de las expectativas iniciales, la realidad de vivir en el extranjero puede ser solitaria y estresante, especialmente cuando las obligaciones económicas son altas y el sentido de pertenencia es bajo. Además, el deseo de estar cerca de la familia y en un entorno familiar puede motivar su regreso.
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¿Qué papel juegan las remesas en la vida de los cubanos en Estados Unidos?
Las remesas juegan un papel crucial en la vida de los cubanos en Estados Unidos, ya que son una fuente de sustento esencial para sus familias en la isla. A pesar de las dificultades económicas que enfrentan, muchos cubanos envían dinero regularmente a sus familiares en Cuba, lo cual afecta sus finanzas personales y aumenta la presión sobre ellos para mantener un flujo constante de ayuda económica.
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¿Cómo afecta el contexto migratorio actual a los cubanos en Estados Unidos?
El contexto migratorio actual afecta a los cubanos en Estados Unidos al incrementar la incertidumbre sobre su estatus legal y las oportunidades de reunificación familiar. Las políticas migratorias restrictivas y la reducción de aprobaciones de residencias han creado un ambiente de inseguridad que complica aún más la situación de los cubanos que buscan establecerse de manera permanente en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.