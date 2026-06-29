"Me pintaron un sueño": Cubana en EE.UU. cuenta lo que le pasó al mes de haber llegado a casa de su familia

Una cubana conocida en TikTok como Yessi la mulatica compartió el domingo un testimonio que ha resonado con fuerza en la diáspora: llegó a Estados Unidos con promesas de apoyo de familiares o conocidos, y en menos de un mes le dijeron que tenía que irse, sin dinero y sin saber adónde.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, Yessi describe cómo antes de emigrar le aseguraron que no se preocupara por nada: «Cuando salí de Cuba me dijeron que este país era diferente, que aquí si trabajabas lo ibas a tener todo, que no me preocupara por nada, que ellos me iban a ayudar hasta que pudiera levantarme».

Los primeros días, según relata, todo parecía confirmar esa promesa: «Sonrisas, abrazos, fotos. Sentía que había tomado la mejor decisión de mi vida». Pero la convivencia fue desgastando ese entusiasmo inicial.

«Empecé a sentir que estorbaba, cada favor parecía molestar», cuenta. La presionaban para encontrar trabajo de inmediato, aunque todavía estaba adaptándose y tenía trámites pendientes. Cuando necesitaba ir a una cita o resolver un papeleo, siempre aparecía una excusa.

El desenlace llegó con una frase que no esperaba escuchar: «Aquí no puedes seguir viviendo». Tuvo que salir con muy poco dinero en el bolsillo, sin un destino claro, preguntándose cuándo exactamente todo había cambiado.

«Poco a poco entendí que el sueño que me habían contado no era igual a la realidad que estaba viviendo», reflexiona en el video, que acumuló más de 8,800 vistas, 340 likes y 75 comentarios en menos de 24 horas.

Yessi no es la primera en documentar esta experiencia. En marzo de 2025, otra cubana advirtió en TikTok «no traigan a nadie, miren lo que me pasó», describiendo un patrón similar de promesas incumplidas. En febrero de 2026, una cubana mostró el estado en que le dejaron su casa tras hospedar a recién llegados durante dos meses. Y apenas días antes de este video, otra compatriota publicó que «me engañaron, vivía mejor en Nicaragua» al llegar a Estados Unidos con expectativas que tampoco se cumplieron.

El propio historial de Yessi apunta a una preocupación más amplia. En junio, publicó otro video sobre una amiga en Cuba que le pedía 5,000 dólares para emigrar, desmontando la idea de que quienes viven en Estados Unidos «tienen dinero de sobra»: «Desde Cuba muchas personas piensan que uno llega aquí y los dólares empiezan a caer del cielo», dijo entonces.

El contexto migratorio agrava estas tensiones. La administración Trump suspendió en junio de 2025 los procesos de reunificación familiar para residentes permanentes legales cubanos, y los cruces fronterizos cayeron de más de 6,000 mensuales a apenas 105 en agosto de 2025, lo que aumenta la presión sobre quienes ya están establecidos y deben decidir entre ayudar a compatriotas recién llegados o proteger su propia estabilidad.

Yessi cerró su video con una pregunta que dejó abierta al debate: «¿Quién crees que tenía la razón, la persona que llegó llena de ilusiones o la familia que prometió una ayuda que al final no pudo o no quiso dar?».