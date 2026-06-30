Madre de víctima en Venezuela denuncia demora de rescatistas: «Si hubieran llegado a tiempo, mi hijo estaría vivo»

Elena Rocha denuncia que los rescatistas llegaron tarde al Caribbean Golf I: «Mi hijo estaría vivo»

Elena Rocha, residente del edificio Caribbean Golf I en Caraballeda, estado La Guaira, denunció este lunes que los equipos de rescate tardaron demasiado en llegar a su zona tras los terremotos del 24 de junio de 2026, y que esa demora le costó la vida a su hijo.

«Aquí tardaron mucho para venir los rescatistas, estuve buscando, implorando, mi hijo estuvo para que lo salvaran más que de un día», relató Rocha.

Según su testimonio, el joven quedó atrapado entre las rejas del edificio y una pared de concreto, y los voluntarios que intentaban liberarlo carecían del equipo necesario.

«Los que estaban tratando de rescatarlo trabajaban con las uñas. Hacía falta el disco de corte porque mi hijo estaba totalmente atrapado y era imposible sacarlo de otra manera», explicó.

La madre contó que tuvo que alejarse del lugar para buscar materiales en otro edificio cercano, mientras su hijo seguía con vida bajo los escombros. La ayuda llegó demasiado tarde.

«Yo lloré, me quedé sin lágrimas. Tardaron mucho en llegar aquí. En esta zona, donde está el edificio, tardaron muchísimo», afirmó Rocha, quien señaló que la misma situación afectó a los edificios vecinos Carinamar y Parque Caraballeda.

El desenlace fue devastador: Elena Rocha perdió no solo a su hijo, sino también a su esposo.

«Ahora me quedé sola, sin mi esposo y sin mis dos hijos, pero Dios me dará la fuerza para seguir adelante», dijo.

El testimonio de Rocha se suma a un patrón de demoras desiguales en las labores de rescate documentado en distintas zonas de La Guaira, donde algunas áreas recibieron atención prioritaria mientras otras esperaron sin recursos suficientes.

Los sismos que desencadenaron la tragedia fueron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, con epicentro cerca de Morón, estado Carabobo.

La zona costera de Caraballeda, densamente poblada y con numerosos complejos residenciales de varias décadas de antigüedad, fue una de las más golpeadas.

La escasez crónica de maquinaria pesada y equipos especializados, agravada por años de deterioro institucional en Venezuela, limitó severamente la respuesta.

Aunque más de 25 equipos internacionales de 17 países fueron desplegados, la magnitud del desastre superó los recursos disponibles.

El gobierno venezolano también enfrentó críticas por la militarización de zonas afectadas que restringió el acceso de voluntarios y médicos.

Las cifras oficiales al cierre de este lunes registraban 1,450 muertos confirmados y 3,238 heridos, mientras la ONU estimaba más de 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de personas afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos proyectó con un 42% de probabilidad un escenario final de entre 10,000 y 100,000 fallecidos por los terremotos.

Entre los pocos momentos de alivio en medio de la tragedia, equipos internacionales lograron rescatar con vida a un bebé de 10 meses y a un niño de 11 años de entre los escombros en La Guaira, pero para muchas familias como la de Elena Rocha, la ayuda no llegó a tiempo.