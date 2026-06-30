Abuelo cubano de 70 años: «¿Cómo con 4,000 pesos yo puedo comer un mes entero?»

Un jubilado de Trinidad, Cuba, resumió en menos de un minuto la desesperación de millones de ancianos en la isla.

Mariano Matienzo, de 70 años, publicó un video en Facebook donde lanza una pregunta sin respuesta: cómo sobrevivir un mes entero con 4,000 pesos cubanos después de 45 años de trabajo.

«A mí me da lo mismo Putin, que Maduro, que Bukele, que Trump, que Obama, que Raúl, Díaz-Canel, Marrero… me sirve cualquiera», dice Mariano con calma y sin rodeos.

«Yo lo único que quiero es que me digan cómo, con 4,000 pesos, después de 45 años de trabajo, puedo comer un mes entero», agregó.

El mensaje cierra con una frase que condensa todo: «Esto no es un problema político, esto es de supervivencia».

El video acumuló más de 45,000 visualizaciones, más de 1,300 reacciones y cerca de 200 comentarios, porque toca una herida abierta que afecta a más de 1.7 millones de jubilados en Cuba.

La pensión mínima de 4,000 pesos fue establecida mediante la Resolución 14/2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vigente desde septiembre de 2025, y beneficia al 79% de los pensionados del país.

Sin embargo, con el dólar informal cotizando entre 545 y 660 pesos en junio de 2026, esos 4,000 pesos equivalen a apenas 7 u 8 dólares mensuales.

La brecha entre esa cifra y el costo real de vida es brutal. Economistas estiman que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos al mes para cubrir lo básico, unas 24 veces más que la pensión mínima. Solo la alimentación básica ronda los 70,000 pesos mensuales.

En Trinidad, la ciudad donde vive Mariano, los precios en las ferias ilustran la magnitud del problema: el carbón se vende a 3,500 pesos y el aceite a 1,800 pesos, lo que significa que con 4,000 pesos un jubilado apenas puede comprar uno o dos productos.

Una influencer cubana demostró en junio de 2026 que con 3,000 pesos —la pensión real de una amiga jubilada— no es posible completar ni una compra mínima de alimentos para un mes.

Otros testimonios recogidos en mayo de 2026 son igual de contundentes: jubilados que aseguran que la pensión no les dura más de una semana.

«En cinco, seis, siete u ocho días se va el dinero», relató uno de ellos.

A la miseria de las pensiones se suma el calvario para cobrarlas. En junio de 2026, el gobierno de Granma admitió no tener fondos suficientes para pagar a sus 111,000 jubilados, obligando a los ancianos a hacer colas de cuatro a seis horas bajo el sol para cobrar una suma que no alcanza para sobrevivir.

El caso de Mariano no es aislado. En abril de 2026, otro jubilado con 40 años de trabajo recibió una pensión de 3,727 pesos —menos de ocho dólares— y tuvo que esperar ocho meses para cobrar la primera. Con ese dinero solo pudo comprar papas, azúcar, arroz y carbón.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el poder adquisitivo de la pensión mínima cayó casi un 30%, pasando de menos de 10 dólares a menos de ocho.

Mariano lo resume mejor que cualquier estadística: «El que me resuelva esa situación, yo le voy a estar agradecido el tiempo que me queda de vida».