Poder africano contra dinamita nórdica: Costa de Marfil y Noruega van por octavos

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Costa de Marfil y Noruega protagonizan este martes uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el balón echando a rodar a las 13:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ganador avanzará a octavos de final, donde le espera Brasil.

El encuentro tiene un valor histórico doble: es el primer choque oficial entre ambas selecciones y representa para los marfileños su primera aparición en una ronda eliminatoria en cuatro participaciones mundialistas.

Los Elefantes cerraron el Grupo E en segunda posición con seis puntos, fruto de victorias ante Ecuador y Curazao y una derrota por la mínima ante Alemania. El equipo marfileño llegó al torneo sin haber superado jamás la fase de grupos en 2006, 2014 ni 2022, lo que convierte este paso en un hito sin precedentes para el fútbol africano.

Amad Diallo ha sido la gran figura del conjunto de Costa de Marfil, con el gol decisivo ante Ecuador en el minuto 89. Nicolas Pépé también aportó con un doblete en la goleada a Curazao, consolidando un ataque con recursos y capacidad de definición.

Del otro lado, Noruega llega como una de las revelaciones del torneo, respaldada por la mejor generación de su historia. Los nórdicos terminaron segundos en el Grupo I con seis puntos, tras vencer a Irak y Senegal antes de caer 1-4 ante Francia, partido en el que reservaron a varios titulares con la vista puesta precisamente en este cruce.

Erling Haaland es el gran protagonista nórdico. El delantero del Manchester City debutó en una Copa del Mundo con cuatro goles en la fase de grupos —dos ante Irak y dos ante Senegal— y se ubica entre los máximos anotadores del torneo junto a Kylian Mbappé, solo por detrás de Lionel Messi. Su combinación de potencia física, velocidad y olfato goleador convierte a Noruega en un rival de cuidado para cualquier selección.

El historial de ambas selecciones en este Mundial refleja el nivel del partido que se avecina. Costa de Marfil suma cuatro goles a favor y dos en contra; Noruega, siete goles a favor y seis en contra, con una dinámica más abierta y de mayor riesgo.

El contexto del torneo añade más emoción a la jornada. Este martes también se disputan los cruces Francia-Suecia y México-Ecuador, mientras que el lunes Marruecos eliminó a Países Bajos en penales y Paraguay sorprendió a Alemania también desde los once metros, dejando claro que en esta fase eliminatoria no hay favoritos garantizados.

El vencedor de Costa de Marfil y Noruega se medirá en octavos de final a Brasil, que el lunes remontó ante Japón para avanzar con una victoria 2-1, lo que convierte el partido de este martes en una llave con premio mayúsculo para el equipo que logre imponerse.