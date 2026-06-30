Poder africano contra dinamita nórdica: Costa de Marfil y Noruega van por octavos

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Costa de Marfil y Noruega protagonizan este martes uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el balón echando a rodar a las 13:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ganador avanzará a octavos de final, donde le espera Brasil.
El encuentro tiene un valor histórico doble: es el primer choque oficial entre ambas selecciones y representa para los marfileños su primera aparición en una ronda eliminatoria en cuatro participaciones mundialistas.
Los Elefantes cerraron el Grupo E en segunda posición con seis puntos, fruto de victorias ante Ecuador y Curazao y una derrota por la mínima ante Alemania. El equipo marfileño llegó al torneo sin haber superado jamás la fase de grupos en 2006, 2014 ni 2022, lo que convierte este paso en un hito sin precedentes para el fútbol africano.
Amad Diallo ha sido la gran figura del conjunto de Costa de Marfil, con el gol decisivo ante Ecuador en el minuto 89. Nicolas Pépé también aportó con un doblete en la goleada a Curazao, consolidando un ataque con recursos y capacidad de definición.
Del otro lado, Noruega llega como una de las revelaciones del torneo, respaldada por la mejor generación de su historia. Los nórdicos terminaron segundos en el Grupo I con seis puntos, tras vencer a Irak y Senegal antes de caer 1-4 ante Francia, partido en el que reservaron a varios titulares con la vista puesta precisamente en este cruce.
Erling Haaland es el gran protagonista nórdico. El delantero del Manchester City debutó en una Copa del Mundo con cuatro goles en la fase de grupos —dos ante Irak y dos ante Senegal— y se ubica entre los máximos anotadores del torneo junto a Kylian Mbappé, solo por detrás de Lionel Messi. Su combinación de potencia física, velocidad y olfato goleador convierte a Noruega en un rival de cuidado para cualquier selección.
El historial de ambas selecciones en este Mundial refleja el nivel del partido que se avecina. Costa de Marfil suma cuatro goles a favor y dos en contra; Noruega, siete goles a favor y seis en contra, con una dinámica más abierta y de mayor riesgo.
El contexto del torneo añade más emoción a la jornada. Este martes también se disputan los cruces Francia-Suecia y México-Ecuador, mientras que el lunes Marruecos eliminó a Países Bajos en penales y Paraguay sorprendió a Alemania también desde los once metros, dejando claro que en esta fase eliminatoria no hay favoritos garantizados.
El vencedor de Costa de Marfil y Noruega se medirá en octavos de final a Brasil, que el lunes remontó ante Japón para avanzar con una victoria 2-1, lo que convierte el partido de este martes en una llave con premio mayúsculo para el equipo que logre imponerse.
Preguntas frecuentes sobre el duelo Costa de Marfil vs Noruega en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Costa de Marfil y Noruega?
El partido entre Costa de Marfil y Noruega se disputará el martes 30 de junio de 2026 a las 13:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Este enfrentamiento es parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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¿Cuál es el contexto histórico del enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega?
Este partido tiene un valor histórico especial, ya que es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. Además, para Costa de Marfil, representa su primera aparición en una ronda eliminatoria en sus cuatro participaciones mundialistas previas.
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¿Quiénes son las figuras destacadas de Costa de Marfil y Noruega en este Mundial?
En Costa de Marfil, Amad Diallo ha sido una figura clave, marcando el gol decisivo contra Ecuador, mientras que Nicolas Pépé destacó con un doblete ante Curazao. Por el lado de Noruega, Erling Haaland es el gran protagonista, acumulando cuatro goles en la fase de grupos y siendo una amenaza constante para las defensas rivales.
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¿Cuál es el rendimiento de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026?
Costa de Marfil cerró el Grupo E en segunda posición con seis puntos, obtenidos de victorias ante Ecuador y Curazao, y una derrota ante Alemania. Por su parte, Noruega también terminó en segunda posición en el Grupo I con seis puntos, tras vencer a Irak y Senegal, y perder ante Francia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.