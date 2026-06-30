Seis días atrapado entre los escombros: Hallan con vida a niño de tres años en La Guaira

Un niño de tres años fue rescatado con vida esta madrugada en La Guaira, Venezuela, tras permanecer seis días atrapado bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, en lo que representa el caso de mayor tiempo de supervivencia bajo los derrumbes desde que los terremotos devastaron el país el 24 de junio.

El Ministerio de Comunicación e Información del gobierno venezolano confirmó el rescate del menor, identificado como Klieber Morán, y lo calificó como un milagro.

Las labores de extracción estuvieron a cargo de la misión de rescatistas de Jordania, uno de los más de 45 equipos internacionales desplegados en la zona afectada.

Una vez liberado de los escombros, el pequeño fue trasladado en ambulancia por personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Estado Sucre para recibir atención médica.

El rescate de Klieber se produce apenas horas después de otro caso que también conmovió al país: la noche del lunes, equipos de la República Dominicana, con apoyo de Venezuela y Ecuador, extrajeron con vida a Carlos Miguel Colmenares, un niño de 12 años que había permanecido más de 122 horas bajo los escombros del Edificio La Estrella en Macuto, también en el estado La Guaira.

En esa operación, que se extendió por seis horas, los rescatistas detectaron señales de vida mediante equipo sónico y suministraron oxígeno e hidratación al menor a través de sondas antes de lograr sacarlo.

Ambos rescates se suman a una serie de supervivencias extraordinarias registradas durante la semana posterior a la catástrofe: un bebé de 18 días y su madre fueron rescatados el 25 de junio tras 32 horas bajo los derrumbes en Catia La Mar, y otro bebé de 10 meses y un niño de 11 años fueron extraídos con vida el 28 de junio en la misma zona costera.

La tragedia fue desencadenada por dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, separados por apenas 39 segundos, con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy.

El estado La Guaira resultó el más devastado: 855 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.

El balance oficial de fallecidos asciende a 1,943 personas, mientras que la ONU estima más de 50,000 desaparecidos y calcula que hasta 6.76 millones de personas resultaron afectadas, con daños directos valorados en 6,700 millones de dólares.

Más de 3,300 rescatistas extranjeros de 45 delegaciones internacionales y 140 perros de búsqueda continúan trabajando en la zona, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los escombros.