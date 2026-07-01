El fiscal del caso Mayeta fue contra el Departamento de Estado… y perdió

El fiscal que intentó sostener el proceso de deportación contra el periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada se encontró este miércoles con un obstáculo insalvable: la aprobación de un waiver del Departamento de Estado que respaldaba al periodista, y una jueza que no estaba dispuesta a ignorarlo.

La abogada Liudmila Marcelo, quien junto a Yelena Guerra logró la desestimación completa de los cargos contra Mayeta en la Corte de Inmigración, relató cómo se desarrolló el momento decisivo de la audiencia.

A las once de la mañana de este martes, las abogadas y Mayeta se reunieron sin tener aún la pieza clave del caso. «Yo que soy la más desesperanzada en este equipo decía: esto no va a resolverse, eso no va a llegar hoy», reconoció Marcelo. Dos horas después, el panorama cambió por completo.

«A la una de la tarde nos llega el mensaje que estábamos esperando del paso que necesitaba Mayeta para seguir avanzando en su residencia», explicó la abogada. Ese mensaje era la aprobación del 'waiver' (perdón migratorio) del Departamento de Estado, el documento que acreditaba el riesgo de persecución que enfrentaría Mayeta en caso de ser deportado a Cuba.

El propio fiscal reconoció el peso de esa noticia. «Esta sorpresa es muy agradable y esta sorpresa los beneficia a ustedes», dijo ante la jueza. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, intentó poner trabas al proceso.

Fue entonces cuando la jueza intervino con un argumento que acabó con cualquier margen de maniobra. «Ya después de esto, ¿qué más quieres esperar?», le preguntó al fiscal, y añadió que el tribunal no tenía competencia sobre la residencia de Mayeta una vez aprobado el waiver: «No tengo jurisdicción».

Las abogadas, en una moción, cuestionaron el sentido mismo de mantener el caso abierto. «¿Qué vamos a hacer con un caso en Corte que verdaderamente sólo va a gastar recursos del gobierno con algo que no va a resolverse por aquí?», defendieron.

Por su parte, Liudmila Marcelo, que cada miércoles, a las 11.00 horas tiene un programa con Tania Costa en CiberCuba, subrayó la gravedad de la posición que había adoptado el fiscal.

«No estamos hablando de una bobería, estamos hablando de que el mismo Departamento de Estado le dijo [que sí] a Mayeta», señaló la abogada. Y remató con la frase que resume el desenlace: «¿Quién va en contra del mismo Departamento de Estado? El fiscal fue en contra del Departamento de Estado y perdió».

El caso había llegado a este punto tras semanas de gestiones urgentes. La jueza había rechazado el 19 de junio una moción de aplazamiento presentada por la defensa, fijando la audiencia de forma inamovible para este miércoles. Días antes, Mayeta había pedido ayuda urgente al Departamento de Estado y a congresistas cubanoamericanos, consciente de que una deportación significaría, según sus propias palabras, ser detenido directamente al bajar del avión en Santiago de Cuba.

Las abogadas Marcelo y Guerra, que asumieron el caso de forma gratuita apenas un mes antes, habían preparado escenarios alternativos para cada posible movimiento del fiscal. La propia jueza, sin embargo, resolvió varios de esos escenarios directamente, otorgando incluso más de lo que la defensa esperaba.

El resultado fue una desestimación completa de los cargos, como si el proceso nunca hubiera existido, dejando a Mayeta libre para continuar su trámite de residencia permanente ante USCIS sin ninguna orden de deportación pendiente.

El waiver o perdón

A preguntas de CiberCuba sobre el waiver concedido a Mayeta por el Departamento de Estado, Marcelo explicó que el periodista y opositor cubano necesitaba el perdón migratorio porque las personas que entran con una visa J, para poder ajustar estatus, tienen primero que cumplir un requisito de ir dos años a residir a su país. Y entonces, ese requisito, por supuesto, no lo podía cumplir Mayeta porque corría y sigue corriendo el riesgo de ser detenido.

"Hay dos opciones: o le pides una carta a la embajada de tu país diciendo que no se oponen a que te perdonen ese requisito, o pides un perdón a USCIS y, en este caso, a través del Departamento de Estado y USCIS, y es lo que él tuvo que hacer, porque, por supuesto, ese perdón, no solo-- esa, esa carta de no objeción, la embajada no se la iba a dar. Por eso es que él tuvo que hacer el waiver", dijo Liudmila Marcelo en declaraciones a CiberCuba.

Además, añadió que cuando Mayeta hizo la residencia por primera vez, él la hizo con notario y no le mandaron el waiver. Después, por eso fue que le niegan la residencia, porque cuando, cuando le piden el waiver no lo tiene. Una vez que le niegan la residencia, es que lo ponen en Corte, porque casi siempre a las personas que le niegan un beneficio en USCIS los ponen entonces en Corte y por eso es que él cayó en, en la Corte en mayo de 2025.

"Su primera Corte fue en junio del 2025. O sea que tampoco es que llevaba tanto tiempo en Corte, pero ya le llegó muy rápido la fecha de la Corte final y por eso era que estábamos contrarreloj en su caso. Pero sí, él lo que necesitaba era un perdón migratorio que le perdonara los dos años de residencia en su país de origen antes de poder hacer el ajuste de estatus", añadió Marcelo que, aseguró que ahora solo queda que le llegue la residencia por ajuste cubano.