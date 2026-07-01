Mayeta llora de alegría: «Nunca perdí la fe; tengo las mejores abogadas»

El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta rompió en llanto de alegría este miércoles al conocer que la Corte de Inmigración de Estados Unidos desestimó por completo los cargos en su contra, eliminando cualquier orden de deportación y abriendo el camino hacia su residencia permanente.

En una entrevista con Tania Costa, Mayeta reconoció que sintió miedo durante todo el proceso, pero subrayó que jamás cedió a la desesperanza: «El miedo nunca se va, pero lo que nunca perdí fueron las esperanzas y la fe», convencido de que tiene "las mejores abogadas".

El periodista dedicó sus primeras palabras a las artífices de la victoria: las abogadas Liudmila Marcelo y Yelena Guerra, quienes asumieron su defensa de forma completamente gratuita apenas un mes antes de la audiencia decisiva. «Liudmila Marcelo y Yelena Guerra son la artífice de que hoy hayamos ganado, que haya ganado yo junto a ellas este caso», declaró.

Mayeta no ocultó la magnitud de su gratitud: «Por supuesto, estoy en deuda de por vida. Y no lo vamos a soltar hasta la ciudadanía, ya se lo dijimos». La promesa fue directa: las abogadas que lo acompañaron en el momento más crítico, lo seguirán hasta el final del proceso migratorio.

La clave de la victoria llegó apenas horas antes de la audiencia. El 30 de junio, a la 1:20 de la tarde, el Departamento de Estado emitió el waiver (perdón migratorio) que acreditó el riesgo de persecución que enfrentaría Mayeta si regresa a Cuba. Sin ese documento, el caso habría tenido un desenlace muy diferente. «Ayer a la 1 y 20 de la tarde pudimos tener por fin este visto bueno para hoy poder cerrar esta Corte», explicó el periodista.

Las abogadas Marcelo y Guerra lograron que la jueza desestimara los cargos completos, una victoria mayor a la que ellas mismas esperaban: como si el proceso nunca hubiera existido.

Yelena Guerra reveló que el fiscal, que comenzó la audiencia con una actitud amistosa, adoptó una postura agresiva en cuanto la jueza tomó su lugar, pero ambas letradas ya estaban preparadas para ese escenario desde temprano en la mañana.

Mayeta también agradeció a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, a Tania Costa, Ernesto Morales, CiberCuba y a todos los seguidores que lo acompañaron con oraciones y mensajes de apoyo. Incluso tuvo palabras para quienes deseaban su deportación: «Si estaban esperando la deportación hacia Cuba, bueno, va a tener que ser en otra vida».

El periodista, miembro de la UNPACU que enfrentaba un limbo legal de siete años, había advertido públicamente que una deportación significaría su encarcelamiento inmediato en Cuba por su historial de activismo y denuncias contra el régimen. Llegó a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1 obtenida gracias a una beca periodística, categoría que exigía un waiver del Departamento de Estado para poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, trámite que nunca fue procesado a tiempo.

Ante la inminencia de la audiencia, Mayeta pidió ayuda urgente al secretario de Estado Marco Rubio y a los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. La jueza había rechazado el 19 de junio una moción de aplazamiento presentada por las abogadas, fijando la audiencia de forma inamovible para este miércoles.

Mayeta cerró su intervención con una reflexión sobre el propósito que siente en su vida: «Si Dios me puso aquí en el año 2019 es porque tiene un propósito. Aún no sé cuál es, pero estoy seguro que muy pronto sabré cuál es el propósito de Dios que yo esté aquí en Estados Unidos».