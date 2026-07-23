Rescatan un Coppelia en Trinidad con inversión privada

La heladería Coppelia «Fresa y Chocolate» de la ciudad de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, volvió a abrir sus puertas gracias a la instalación de un módulo de energía fotovoltaica financiado mediante alianzas con el sector privado, según informó el telecentro oficialista Centrovisión.
El reporte, elaborado por la periodista Ana Martha Panadés, describe cómo el local estatal logró retomar sus servicios a través de «encadenamientos con formas de gestión no estatal», es decir, la participación de mipymes privadas que aportaron la tecnología solar necesaria para mantener operativas las neveras durante los frecuentes apagones que afectan a la Isla.
El menú visible en el establecimiento incluye bolas de helado a 80 pesos cubanos, jugos de mango a 30 pesos y refrescos a 20 pesos, con sabores como naranja y piña disponibles para los clientes.
El caso de Trinidad se inscribe en una tendencia que se repite en varias provincias cubanas: el rescate de instalaciones estatales emblemáticas mediante inversión privada y energía solar, ante el colapso del sistema eléctrico nacional y la escasez crónica de insumos.
El Coppelia de la capital provincial, la ciudad de Sancti Spíritus, reabrió el 3 de junio de 2026 tras años de inactividad casi total, también mediante una alianza entre una mipyme de Ciego de Ávila y la UEB Complejo Mar y Cielo, con paneles solares y baterías para refrigeración.
Sin embargo, aquella reapertura no estuvo exenta de críticas. Clientes denunciaron helado cristalizado, porciones pequeñas y precios que muchos consideraron abusivos: 125 pesos por bola y 250 pesos por dos bolas.
«Sentí que había botado 250 pesos cubanos», fue una de las quejas registradas por clientes del Coppelia de la capital espirituana apenas días después de su reapertura.
La red de heladerías Coppelia, fundada en 1966 y considerada símbolo cultural de Cuba, ha sufrido un deterioro progresivo en toda la Isla debido a la crisis económica, los apagones y la escasez de leche, azúcar e insumos básicos.
La sede habanera, la más emblemática del país, reabrió en febrero de 2025 con capacidad reducida tras sucesivos cierres por goteras y problemas eléctricos, mientras que la de Santa Clara permanecía en proceso de restauración este mes.
El gobierno cubano ha impulsado en 2026 incentivos para atraer inversión privada en energías renovables, incluyendo exenciones arancelarias para importar paneles, baterías e inversores, y hasta ocho años de exención fiscal para quienes instalen sistemas fotovoltaicos. El Decreto 107 también permite a las mipymes vender energía a la red eléctrica nacional.
No obstante, los resultados en Trinidad no siempre han sido uniformes: según un reporte de junio de 2026, los paneles solares prometidos para los ecomóviles y la estación de carga de Taxis Cuba en esa misma ciudad nunca llegaron a ejecutarse, lo que evidencia las contradicciones de un proceso de transición energética que avanza de forma desigual.
Preguntas Frecuentes sobre la Reapertura del Coppelia en Trinidad y la Inversión Privada en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró reabrir la heladería Coppelia en Trinidad?
La heladería Coppelia en Trinidad reabrió gracias a la instalación de un módulo de energía fotovoltaica financiado por el sector privado. Esta inversión privada permitió mantener operativas las neveras durante los frecuentes apagones en la isla, asegurando así la continuidad del negocio.
Publicidad
¿Cuáles son los precios y el menú del Coppelia en Trinidad?
El menú del Coppelia en Trinidad incluye bolas de helado a 80 pesos cubanos, jugos de mango a 30 pesos y refrescos a 20 pesos, con sabores como naranja y piña. Estos precios y opciones buscan atraer a los clientes en medio de la crisis económica que enfrenta Cuba.
Publicidad
¿Qué problemas enfrentó el Coppelia de Sancti Spíritus tras su reapertura?
El Coppelia de Sancti Spíritus recibió críticas por ofrecer helado cristalizado, porciones pequeñas y precios considerados abusivos. Clientes denunciaron que el helado no tenía la calidad esperada debido a problemas en la cadena de frío, lo que generó insatisfacción a pesar de la inversión privada en su reapertura.
Publicidad
¿Cuál es el papel de la inversión privada en la recuperación de negocios en Cuba?
La inversión privada ha sido clave para la recuperación de negocios emblemáticos en Cuba, como las heladerías Coppelia. Mediante alianzas con mipymes, el gobierno busca rescatar instalaciones estatales utilizando energías renovables, aunque este proceso enfrenta desafíos y resultados desiguales.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.