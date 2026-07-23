Rescatan un Coppelia en Trinidad con inversión privada

La heladería Coppelia «Fresa y Chocolate» de la ciudad de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, volvió a abrir sus puertas gracias a la instalación de un módulo de energía fotovoltaica financiado mediante alianzas con el sector privado, según informó el telecentro oficialista Centrovisión.

El reporte, elaborado por la periodista Ana Martha Panadés, describe cómo el local estatal logró retomar sus servicios a través de «encadenamientos con formas de gestión no estatal», es decir, la participación de mipymes privadas que aportaron la tecnología solar necesaria para mantener operativas las neveras durante los frecuentes apagones que afectan a la Isla.

El menú visible en el establecimiento incluye bolas de helado a 80 pesos cubanos, jugos de mango a 30 pesos y refrescos a 20 pesos, con sabores como naranja y piña disponibles para los clientes.

El caso de Trinidad se inscribe en una tendencia que se repite en varias provincias cubanas: el rescate de instalaciones estatales emblemáticas mediante inversión privada y energía solar, ante el colapso del sistema eléctrico nacional y la escasez crónica de insumos.

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El Coppelia de la capital provincial, la ciudad de Sancti Spíritus, reabrió el 3 de junio de 2026 tras años de inactividad casi total, también mediante una alianza entre una mipyme de Ciego de Ávila y la UEB Complejo Mar y Cielo, con paneles solares y baterías para refrigeración.

Sin embargo, aquella reapertura no estuvo exenta de críticas. Clientes denunciaron helado cristalizado, porciones pequeñas y precios que muchos consideraron abusivos: 125 pesos por bola y 250 pesos por dos bolas.

«Sentí que había botado 250 pesos cubanos», fue una de las quejas registradas por clientes del Coppelia de la capital espirituana apenas días después de su reapertura.

La red de heladerías Coppelia, fundada en 1966 y considerada símbolo cultural de Cuba, ha sufrido un deterioro progresivo en toda la Isla debido a la crisis económica, los apagones y la escasez de leche, azúcar e insumos básicos.

La sede habanera, la más emblemática del país, reabrió en febrero de 2025 con capacidad reducida tras sucesivos cierres por goteras y problemas eléctricos, mientras que la de Santa Clara permanecía en proceso de restauración este mes.

El gobierno cubano ha impulsado en 2026 incentivos para atraer inversión privada en energías renovables, incluyendo exenciones arancelarias para importar paneles, baterías e inversores, y hasta ocho años de exención fiscal para quienes instalen sistemas fotovoltaicos. El Decreto 107 también permite a las mipymes vender energía a la red eléctrica nacional.

No obstante, los resultados en Trinidad no siempre han sido uniformes: según un reporte de junio de 2026, los paneles solares prometidos para los ecomóviles y la estación de carga de Taxis Cuba en esa misma ciudad nunca llegaron a ejecutarse, lo que evidencia las contradicciones de un proceso de transición energética que avanza de forma desigual.