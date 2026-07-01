Entra en vigor ley en Florida que cambia cómo te cobran en restaurantes

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Una nueva normativa que obliga a los restaurantes de Florida a ser completamente transparentes sobre los cargos adicionales que cobran a sus clientes entró en vigor este miércoles, poniendo fin a la práctica de sorprender a los comensales con tarifas ocultas al momento de pagar.

Se trata de las disposiciones clave de la ley SB 606, firmada por el gobernador Ron DeSantis en junio de 2025 pero cuya aplicación quedó diferida hasta el 1 de julio de 2026.

Según explica ClickOrlando, la norma no prohíbe las propinas automáticas ni los cargos por servicio, sino que exige que los establecimientos informen sobre ellos antes de que el cliente haga su pedido.

El eje central de la ley es el concepto de «cargo de operaciones», definido como cualquier tarifa automática -distinta de un impuesto gubernamental- que el cliente deba abonar además del costo de los alimentos y bebidas.

Eso incluye propinas automáticas, cargos por servicio, tarifas de entrega y recargos por uso de tarjeta de crédito.

Bajo la nueva regulación, los menús físicos, sitios web, aplicaciones móviles y contratos escritos deben indicar el monto o porcentaje del cargo y su propósito, en una tipografía al menos tan grande como las descripciones de los platos.

En establecimientos sin menú tradicional, como los de comida rápida, el aviso debe aparecer en un cartel visible en el tablero de menú o cerca de la caja registradora.

Los recibos también cambian: deberán desglosar en líneas separadas la propina, el cargo de operaciones y los impuestos de venta. Si el cargo de operaciones incluye una propina automática, esta debe aparecer de forma independiente.

La ley responde a una tendencia que se había vuelto cada vez más común en la industria gastronómica del estado, donde muchos restaurantes añadían múltiples cargos poco visibles -tarifas de local del 3%, cargos por servicio de entre 18 % y 25 %, recargos por tarjeta de crédito- que tomaban por sorpresa a los clientes, especialmente a turistas extranjeros.

Ese malestar llegó a las redes sociales. En julio de 2025, un cubano denunció en TikTok el maltrato que recibió en un restaurante de Hollywood Beach, atribuyéndolo a la propina obligatoria incluida en la cuenta.

«Te tratan mal y al final tienes que pagar una propina obligatoria. No generalizo, pero está pasando», dijo entonces.

El debate legislativo que precedió a esta ley fue intenso.

En marzo de 2025, la representante republicana Demi Busatta, de Coral Gables, impulsó un proyecto más restrictivo que limitaría las propinas automáticas a grupos de seis o más personas y permitiría rechazarlas ante quejas de servicio.

«En Miami, hemos visto que cada vez más restaurantes incluyen automáticamente un 20 % de propina, ya sea que la llamen propina, carga por servicio o tarifa de servicio», señaló la legisladora.

Sin embargo, fue el SB 606 -de alcance más moderado- el que finalmente avanzó y recibió la firma de DeSantis.

La Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida (FRLA) respaldó ese enfoque. Su vicepresidenta de relaciones gubernamentales, Samantha Padgett, argumentó que «muchos restaurantes dependen de estos cargos para garantizar la calidad del servicio y el éxito del negocio».

La ley establece además que los clientes no pueden demandar a un negocio únicamente por incumplir las reglas de aviso; la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en el Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida.

Tampoco aplica a planes de comidas o paquetes de precio fijo donde el total se divulga antes de la compra.

Un estudio de noviembre de 2024 reveló que las propinas representan el 21 % del ingreso promedio de un empleado de restaurante en Florida, dato que subraya el peso económico de estos cargos para los trabajadores del sector y explica la resistencia de la industria a eliminarlos por completo.