Díaz-Canel responde a Trump: «Estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre»

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Miguel Díaz-Canel respondió este jueves a las amenazas del presidente Donald Trump en una entrevista exclusiva con la periodista Yalda Hakim del canal británico Sky News, grabada en la sede de la Presidencia de Cuba en La Habana, en la que el mandatario cubano afirmó que su país está dispuesto a «luchar hasta la última gota de sangre» para defender su soberanía.

La entrevista fue una respuesta directa a las declaraciones que Trump pronunció el miércoles en Dakota del Norte, donde aseguró que Cuba, «después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita».

Cuando la periodista le preguntó si el régimen tomaba en serio la posibilidad de una acción militar —recordándole que Trump actuó cuando amenazó a Venezuela y a Irán—, Díaz-Canel no dejó lugar a dudas: «Estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestros logros».

Antes de llegar a esa declaración, el gobernante cubano intentó presentar a la isla como una nación ajena al conflicto: «Somos un país pacífico. No somos una amenaza para nadie. Brindamos mucha solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto. No somos una colonia. No vamos a entregar nuestra soberanía ni nuestra independencia».

Sin embargo, su tono endureció al referirse a la presión de Washington: «Las amenazas, la retórica constante sobre una agresión contra nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos, las expresiones casi diarias que forman parte de una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica para asustar a nuestro país y desestabilizar nuestra sociedad, son un ultraje y una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo».

Díaz-Canel también acusó a la administración Trump de mentir: «Creo que los actuales representantes del gobierno de Estados Unidos han estado diciendo muchas mentiras. Han manipulado bastante a la opinión pública internacional».

A pesar del tono beligerante, el mandatario dejó una puerta entreabierta al señalar que existen «posibilidades para el diálogo», aunque advirtió que la confianza cubana en Washington es baja tras las acciones de Trump en Venezuela e Irán.

La entrevista se produce en el momento de mayor tensión entre ambos países en décadas. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo sanciones personales contra el propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y el coronel Alejandro Castro Espín el 4 de junio.

En el plano militar, el portaaviones USS Nimitz fue desplegado en el Caribe el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026, mientras Politico reportó que el Pentágono tiene tropas y armamento listos a la espera de una orden presidencial.

En paralelo, el canciller Bruno Rodríguez también elevó el tono este jueves, advirtiendo que «cualquier amenaza hay que tomársela en serio» y que una agresión militar contra Cuba «será un baño de sangre», al tiempo que calificó a Marco Rubio de «mentiroso» y cuestionó su validez como interlocutor diplomático.

Cuba ha convocado además una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el 7 de julio con el objetivo de denunciar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, en un escenario donde las conversaciones bilaterales, según declaró el propio Rodríguez el martes, «no muestran ningún progreso».