Jorge Rodríguez sale a defender la gestión en Venezuela tras los terremotos

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, compareció este miércoles ante los medios para defender la respuesta oficial a los devastadores terremotos del 24 de junio y atacar la desinformación que, según él, ha circulado desde el inicio de la catástrofe, en una intervención difundida por el canal oficialista Miraflores Al Momento.

Rodríguez centró buena parte de su discurso en los bulos que se propagaron en redes sociales tras el doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, el más potente registrado en Venezuela desde 1900. «Una mentira puede costar vidas humanas.

La mentira del tsunami retardó el proceso de rescate de las personas el día 25 de junio», afirmó.

El dirigente se refería a un video del tsunami de Japón de 2011 que circuló como si fuera de La Guaira, desmentido por verificadores de RTVE, Newtral y AFP.

Según Rodríguez, ese tipo de contenidos falsos no solo desinforman, sino que agravan el daño psicológico de las víctimas: «Cada vez que dicen algo que no va a ser otra cosa que sembrar zozobra, que sembrar angustia, aumenta el daño a las personas que tienen afectación psicológica natural por una catástrofe de tales dimensiones».

Para rebatir las críticas sobre la llegada de ayuda exterior, el funcionario presentó cifras oficiales: 707.063 toneladas de asistencia humanitaria internacional recibidas, 8.893.000 kg de alimentos entregados, 26.000 efectivos venezolanos desplegados en las zonas de desastre, 17.832 voluntarios y 4.099 brigadistas internacionales.

Además, indicó que 81.589 familias han sido atendidas hasta la fecha.

Rodríguez también anunció que este miércoles se aceleró la instalación de campamentos transitorios para los damnificados.

«El día de hoy es un día de aceleración en la instalación de los campamentos transitorios, es un día de dotación rápida de esos campamentos transitorios», señaló, y precisó que el gobierno ya prepara planes de construcción de viviendas permanentes para sustituir las perdidas.

Las cifras oficiales, sin embargo, contrastan con estimaciones independientes.

La cifra de fallecidos asciende a 2.295 según el balance gubernamental, pero la ONU estima hasta 50.000 personas desaparecidas bajo los escombros.

La NASA calcula que cerca de 59.000 edificios resultaron dañados o destruidos, mientras el PNUD cifra los daños directos en 6.700 millones de dólares.

La gestión del gobierno también ha recibido críticas desde la sociedad civil.

La ONG PROVEA denunció que el régimen priorizó el despliegue militar con más de 14.000 efectivos en La Guaira, restringiendo el acceso humanitario. Un voluntario resumió la situación en una frase que se volvió viral: «Aquí hay más fusiles que palas».

Rodríguez actúa como portavoz público junto a su hermana Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, quien declaró el estado de emergencia constitucional la noche del sismo y militarizó el estado de La Guaira.

Este miércoles, el gobierno también decretó siete días de duelo nacional a partir de las 18:00 horas.