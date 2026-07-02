Diplomático de EEUU en Venezuela: «Se están salvando vidas en La Guaira»

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El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, visitó este miércoles en persona el hospital móvil de emergencia instalado por la organización Samaritan's Purse en La Guaira, y describió lo que vio como una operación que está salvando vidas en la zona más golpeada por los terremotos del 24 de junio.

«Hoy vi de primera mano cómo se están salvando vidas en La Guaira», escribió Barrett en la cuenta oficial de la Embajada de EE.UU. en Caracas, donde firmó el mensaje con sus iniciales «JB».

Barrett recorrió las instalaciones junto a Erin Magee, líder del equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres (DART, por sus siglas en inglés).

El hospital móvil, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tiene capacidad para atender a más de 100 pacientes diarios y dispone de quirófanos, unidad de cuidados intensivos y laboratorios.

La visita se produce una semana después de que dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 —los más potentes registrados en Venezuela desde 1900— devastaran el estado costero de La Guaira el 24 de junio.

El Hospital José María Vargas quedó destruido, más de 250 edificios colapsaron y el aeropuerto de Maiquetía sufrió daños estructurales graves.

El gobierno venezolano reporta 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos, mientras la ONU estima que más de 50,000 personas permanecen bajo los escombros y que el total de afectados supera los 6.7 millones.

Barrett calificó la respuesta estadounidense como «rápida, a gran escala y sin precedentes», coordinada por el Departamento de Estado junto a organizaciones no gubernamentales presentes en el país.

«Bajo el liderazgo del presidente y del secretario Rubio, EE.UU. está respondiendo con ayuda masiva e inmediata», añadió el diplomático.

Washington elevó su compromiso financiero a más de 300 millones de dólares, tras haber anunciado una primera partida de 150 millones el 25 de junio.

Los fondos se canalizan a través de organizaciones como Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, además de 100 millones destinados al fondo de emergencias de la ONU (OCHA).

El Comando Sur desplegó aviones C-17 y C-130, helicópteros Osprey y Chinook, así como los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings.

Más de 300 rescatistas de élite y 23 perros de rastreo operan en la zona afectada. EE.UU. también suspendió temporalmente sanciones hasta el 23 de octubre para facilitar las transacciones financieras vinculadas a las labores de socorro.

La catástrofe ocurre en un momento diplomático singular: la Embajada estadounidense en Caracas fue reabierta el 30 de marzo de 2026, tras permanecer cerrada desde 2019, y Barrett asumió su cargo apenas el 23 de abril, en el marco de un proceso de normalización gradual de relaciones impulsado por la administración Trump.

La respuesta humanitaria al terremoto se ha convertido en un eje central de ese nuevo vínculo bilateral, con el gobierno venezolano aceptando oficialmente la asistencia de Washington.

Entre las tragedias documentadas en La Guaira figura la de una familia cubana de seis integrantes hallada sin vida bajo los escombros el 29 de junio; al menos 32 cubanos permanecen desaparecidos en la zona.

«Un objetivo clave es llevar atención médica y alivio urgente a quienes más lo necesitan en este momento crítico», concluyó Barrett, en lo que representa la primera visita pública de un alto diplomático estadounidense a las zonas de desastre desde el inicio de la emergencia.