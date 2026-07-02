Trump promete que la gasolina volverá a los precios previos a su «exitosa excursión en Irán»

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El presidente Donald Trump prometió este miércoles que los precios de la gasolina en Estados Unidos regresarán a los niveles anteriores al conflicto armado con Irán, al que calificó en su cuenta de Truth Social como su «muy exitosa 'excursión' en Irán».

En el mensaje, publicado el 1 de julio, Trump reconoció que los precios en el surtidor están bajando, pero «no tan rápido como deberían», y aprovechó para anunciar una iniciativa comercial vinculada al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

«Los precios del petróleo están cayendo RÁPIDO, y los precios de la gasolina también están bajando, pero no tan rápido como deberían», escribió Trump, antes de asegurar que «Estados Unidos nunca ha sido más fuerte que ahora, y los precios de la gasolina pronto volverán a los mínimos históricos que los estadounidenses disfrutaron antes de nuestra muy exitosa 'excursión' en Irán».

Truth Social / Donald J. Trump

El uso del término «excursión» para referirse a la Operación Furia Épica —la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero de 2026 contra instalaciones nucleares iraníes— ha generado atención mediática, dado que el conflicto costó aproximadamente 25.000 millones de dólares y disparó los precios del combustible a máximos históricos.

Antes del conflicto, el galón de gasolina promediaba 2.98 dólares en todo el país. El 21 de mayo de 2026, en plena guerra, alcanzó su pico de 4.56 dólares por galón, con el crudo superando los 125 dólares por barril, tras el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán el 4 de marzo, que bloqueó el 20% del petróleo mundial.

Tras el Acuerdo de Islamabad firmado el 15 de junio, que estableció un cese definitivo de hostilidades mediado por el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, los precios comenzaron a descender. El 18 de junio, el galón cayó por primera vez desde marzo por debajo de los 4 dólares, situándose en 3.999 dólares según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Este jueves, el promedio nacional de la AAA se sitúa en 3.838 dólares por galón, todavía un 28% por encima del nivel previo al conflicto, con el crudo cotizando en torno a los 68 dólares por barril.

En el mismo mensaje, Trump anunció que la cadena Freedom Fuel Network reducirá los precios del combustible en 25 estaciones de servicio del área metropolitana de Filadelfia el 3 de julio, víspera del aniversario nacional. «Este minorista está tomando la iniciativa, y otros deberían seguirlo. Lo hacen porque aman a Estados Unidos», escribió el presidente, quien destacó que Pensilvania es «la cuna de nuestra muy especial Declaración de Independencia».

La iniciativa llega días después de que Trump exigiera a las gasolineras bajar precios «INMEDIATAMENTE», fijando como meta los 2.50 dólares por galón y advirtiendo que «grandes problemas les esperan» a quienes no lo hicieran. El 24 de junio también ordenó al Departamento de Justicia investigar a las principales petroleras por mantener márgenes elevados pese a la caída del crudo.

Las proyecciones de los expertos, sin embargo, apuntan a una recuperación más lenta de lo que Trump sugiere. El secretario del Tesoro Scott Bessent estimó que la gasolina podría bajar hasta los 3 dólares por galón entre junio y septiembre de 2026, mientras que el analista Patrick De Haan, de GasBuddy, advirtió que volver a los precios previos al conflicto no ocurrirá antes de principios o mediados de 2027.