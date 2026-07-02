Cossío culpa a EE.UU. por el caos que los cubanos enfrentan bajo el control total del régimen

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, publicó en Facebook un texto en el que atribuye íntegramente a Estados Unidos la responsabilidad por los apagones, la escasez de gas, la basura acumulada, la crisis sanitaria y la inflación que padece la población cubana, sin mencionar en ningún momento la gestión del propio régimen.

En su publicación, Cossío describe la situación como «la guerra cruel y cotidiana a la que se somete a la nación» y afirma que «una clase de políticos siente orgullo y sus participantes se celebran entre ellos por tales logros», en referencia a los funcionarios estadounidenses.

El texto enumera con detalle el sufrimiento de los cubanos: «El criterio de éxito en el diseño político de EEUU contra Cuba se mide por la cantidad de horas de apagón que sufre el pueblo, la cantidad de familias que carecen de gas para cocinar, la comida que se descompone por no poderse refrigerar, las cirugías que se posponen o no pueden realizarse, la erosión de los índices de mortalidad infantil y la consecuente muerte de recién nacidos».

Lo que Cossío omite es que esa misma crisis tiene causas estructurales directamente vinculadas a décadas de desinversión del régimen en infraestructura energética.

Captura de Facebook / Carlos R. Fernández de Cossío

El déficit eléctrico en Cuba supera los 2,100 MW, con solo 1,100 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW. Los apagones en La Habana alcanzan las 32 horas seguidas, y en zonas de Matanzas llegan a 85 horas consecutivas sin luz. Nueve de las 16 termoeléctricas del país están averiadas, incluida la mayor, la Antonio Guiteras.

El conglomerado militar GAESA controla entre el 40 % y el 70 % de la economía formal cubana -turismo, comercio en divisas, puertos, banca y telecomunicaciones- sin rendir cuentas a ninguna institución ni a la ciudadanía. El Departamento de Estado estadounidense califica a GAESA no como una empresa, sino como un «mecanismo de represión».

El propio Cossío protagonizó un tropiezo revelador el 13 de mayo, cuando publicó y borró en menos de 30 minutos la frase «un país que cae o fracasa por sí solo no necesita que lo empujen», una contradicción flagrante con su narrativa habitual de culpar exclusivamente al embargo.

El secretario de Estado Marco Rubio desmontó el argumento del bloqueo petrolero en mayo: «Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Les daban bastante petróleo gratis. Ellos tomaban como el 60 % de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente».

Rubio tildó al gobierno cubano de «comunistas incompetentes dirigiendo ese país» que «no saben cómo arreglarlo».

La administración Trump respondió con nuevas sanciones a entidades de GAESA, incluyendo RAFIN S.A., el Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales S.A., y calificó las 176 reformas económicas aprobadas por el régimen como «señales de humo superficiales».

Mientras Cossío cierra su publicación presentando cada solución improvisada del pueblo cubano como «derrotas del imperialismo», el Observatorio Cubano de Conflictos registró en mayo un récord histórico de 1,311 protestas mensuales, con consignas que han evolucionado de «corriente y comida» a «¡Abajo la dictadura!».