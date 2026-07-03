Última llamada a octavos: Argentina y Colombia salen a escena

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Este viernes cierra la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 con tres partidos que definirán los últimos boletos a los octavos de final: Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana completan una jornada de alto voltaje.
La acción arranca a las 14:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Dallas, donde Australia intentará romper una maldición histórica: los Socceroos nunca han ganado un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.
Su rival, Egipto, llegó a esta instancia como segundo del Grupo G por diferencia de goles respecto a Bélgica, tras empatar 1-1 con los Diablos Rojos, vencer 3-1 a Nueva Zelanda y cerrar con otro 1-1 ante Irán.
Liderados por Mohamed Salah, los africanos sueñan con alcanzar por primera vez unos cuartos de final mundialistas, lo que convierte este duelo en una batalla entre dos selecciones que persiguen hitos históricos.
A las 18:00 hora de Cuba, en el Hard Rock Stadium de Miami, Argentina disputará su primer partido de eliminación directa en el torneo.
La Albiceleste llega en estado de gracia: lideró el Grupo J con puntaje perfecto, nueve puntos y ocho goles a favor, incluyendo un 3-0 a Argelia, un 2-0 a Austria y un 3-1 a Jordania con rotaciones.
Lionel Messi acumula seis goles en el torneo y ya es el máximo goleador histórico de Copas del Mundo con 19 tantos, superando la marca de Miroslav Klose.
Enfrente estará Cabo Verde, la gran revelación del torneo: en su primera participación mundialista, la nación de apenas 500,000 habitantes clasificó invicta desde el Grupo H, por delante de Uruguay y Arabia Saudita, con tres empates que incluyeron un valioso 0-0 ante España.
El ganador de este duelo enfrentará en octavos al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.
Colombia cerrará la jornada a las 21:30 hora de Cuba en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde medirá fuerzas con Ghana en busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo.
El equipo de Néstor Lorenzo lideró el Grupo K con siete puntos, mostrando un juego intenso con presión alta y circuitos ofensivos que ya habían deslumbrado en la Copa América 2024.
Ghana, por su parte, llegó a esta instancia como uno de los ocho mejores terceros del torneo, con cuatro puntos obtenidos tras vencer a Panamá, empatar con Inglaterra y caer ante Croacia.
Las Estrellas Negras apostarán por su solidez defensiva y la velocidad al contragolpe para sorprender a uno de los candidatos sudamericanos al título.
La jornada de este viernes llega tras una intensa víspera en la que Portugal eliminó a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el último minuto, España goleó 3-0 a Austria y Suiza derrotó 2-0 a Argelia para avanzar a octavos.
Preguntas frecuentes sobre el cierre de la fase eliminatoria del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué selecciones se enfrentan en la última jornada de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026?
En la última jornada de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 se enfrentan Australia contra Egipto, Argentina contra Cabo Verde y Colombia contra Ghana. Estos partidos definirán los últimos equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo.
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¿Cómo llega Argentina a su partido contra Cabo Verde?
Argentina llega al partido contra Cabo Verde como líder indiscutido del Grupo J con puntaje perfecto. La Albiceleste ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos y Lionel Messi ha sido una de las figuras destacadas, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos.
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¿Cuál es la situación de Colombia frente a Ghana en el Mundial 2026?
Colombia llega al partido contra Ghana como líder del Grupo K, con un estilo de juego intenso y ofensivo. Los cafeteros buscan asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo, mientras que Ghana, clasificada como uno de los mejores terceros, intentará aprovechar su solidez defensiva y velocidad al contragolpe para sorprender.
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¿Qué se juega Australia contra Egipto en su partido de dieciseisavos?
Australia y Egipto se enfrentan en un partido crucial que definirá quién avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026. Australia busca romper su maldición histórica de no ganar partidos de eliminación directa en Copas del Mundo, mientras que Egipto, liderado por Mohamed Salah, sueña con alcanzar los cuartos de final por primera vez.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.