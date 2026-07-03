Última llamada a octavos: Argentina y Colombia salen a escena

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Este viernes cierra la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026 con tres partidos que definirán los últimos boletos a los octavos de final: Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana completan una jornada de alto voltaje.

La acción arranca a las 14:00 hora de Cuba en el AT&T Stadium de Dallas, donde Australia intentará romper una maldición histórica: los Socceroos nunca han ganado un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Su rival, Egipto, llegó a esta instancia como segundo del Grupo G por diferencia de goles respecto a Bélgica, tras empatar 1-1 con los Diablos Rojos, vencer 3-1 a Nueva Zelanda y cerrar con otro 1-1 ante Irán.

Liderados por Mohamed Salah, los africanos sueñan con alcanzar por primera vez unos cuartos de final mundialistas, lo que convierte este duelo en una batalla entre dos selecciones que persiguen hitos históricos.

A las 18:00 hora de Cuba, en el Hard Rock Stadium de Miami, Argentina disputará su primer partido de eliminación directa en el torneo.

La Albiceleste llega en estado de gracia: lideró el Grupo J con puntaje perfecto, nueve puntos y ocho goles a favor, incluyendo un 3-0 a Argelia, un 2-0 a Austria y un 3-1 a Jordania con rotaciones.

Lionel Messi acumula seis goles en el torneo y ya es el máximo goleador histórico de Copas del Mundo con 19 tantos, superando la marca de Miroslav Klose.

Enfrente estará Cabo Verde, la gran revelación del torneo: en su primera participación mundialista, la nación de apenas 500,000 habitantes clasificó invicta desde el Grupo H, por delante de Uruguay y Arabia Saudita, con tres empates que incluyeron un valioso 0-0 ante España.

El ganador de este duelo enfrentará en octavos al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

Colombia cerrará la jornada a las 21:30 hora de Cuba en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde medirá fuerzas con Ghana en busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo.

El equipo de Néstor Lorenzo lideró el Grupo K con siete puntos, mostrando un juego intenso con presión alta y circuitos ofensivos que ya habían deslumbrado en la Copa América 2024.

Ghana, por su parte, llegó a esta instancia como uno de los ocho mejores terceros del torneo, con cuatro puntos obtenidos tras vencer a Panamá, empatar con Inglaterra y caer ante Croacia.

Las Estrellas Negras apostarán por su solidez defensiva y la velocidad al contragolpe para sorprender a uno de los candidatos sudamericanos al título.

La jornada de este viernes llega tras una intensa víspera en la que Portugal eliminó a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el último minuto, España goleó 3-0 a Austria y Suiza derrotó 2-0 a Argelia para avanzar a octavos.