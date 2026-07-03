"El dolor de este pueblo no puede ser eterno": El clamor de la madre de Eddy Ceballos

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Marieta Pérez Alfaro, madre del humorista y creador de contenido cubano Eddy Ceballos —conocido en redes como «Despingovery»—, publicó este viernes en Facebook un mensaje público en el que exige la liberación de su hijo, quien lleva más de un mes preso en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad Combinado del Este.

«Eddy Ceballos, Despingovery, no está solo. Está en el pensamiento y en la voz de cada persona digna que ve la injusticia, dentro o fuera de Cuba», escribió Pérez Alfaro, acompañando sus palabras con el hashtag #freeEddy.

«El dolor de este pueblo no puede ser eterno y el sacrificio de estos jóvenes no puede ser en vano», añadió la madre, cuya publicación coincidió con la difusión de un video de Cubanet con el subtítulo: «Hoy es Eddy Ceballos, pero mañana puede ser cualquiera».

Ceballos fue arrestado el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, un día después de que el jefe de una unidad militar presentara una acusación formal en su contra.

Captura de Facebook

El detonante fue un video publicado el 24 de mayo en su canal Despingovery Channel, donde exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría en avanzado estado de deterioro.

Su madre ha señalado que el área no tiene delimitaciones perimetrales ni carteles de advertencia, que está desactivada desde 2025 y que los niños juegan allí habitualmente.

Las acusaciones iniciales de «invasión de propiedad militar» fueron desestimadas por la organización jurídica Cubalex y el abogado Alain Santana, quienes señalaron que ese cargo no existe en el Código Penal cubano.

La Fiscalía Militar reencuadró el caso bajo el artículo 116, inciso 3 del Código Penal: «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», delito que contempla penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte.

El 17 de junio, Pérez Alfaro denunció que su hijo fue agredido físicamente en prisión, describiendo el Combinado del Este como «la antesala del infierno».

El caso se ha extendido a otros integrantes del equipo: el camarógrafo Christian Rodríguez Riverón fue trasladado el miércoles a la instalación «El Reloj Club» en Boyeros, La Habana, enfrentando cargos de espionaje similares a los de Ceballos.

El patrón represivo alcanza también a otros creadores digitales: Andy García Lorenzo, exprisionero político liberado en julio de 2025, fue citado el 26 de junio por la Unidad de Delitos Contra la Seguridad del Estado de Villa Clara y obligado a firmar una carta de advertencia, con el caso de Ceballos mencionado explícitamente como ejemplo de las consecuencias.

La creadora Anna Bensi también fue citada por la Policía para una «advertencia oficial», como parte del mismo esquema de intimidación contra quienes documentan el deterioro del país.

Al cierre de este viernes, la Fiscalía no había concluido la investigación ni elevado el caso a un tribunal, mientras Pérez Alfaro insiste en alzar la voz: «Exigimos nuestro derecho a una vida digna, a que se respeten los derechos ciudadanos».