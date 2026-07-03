En medio del colapso de los servicios, Díaz-Canel insta a los municipios a “desatar las fuerzas productivas” y prepararse para la autonomía

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El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió este viernes los municipios habaneros de Cerro y Marianao para reunirse con los Consejos de Defensa Municipales y exigirles que aprovechen las reformas económicas recién aprobadas, en lo que el sitio oficial de la Presidencia describió como un intercambio sobre "las respuestas a la difícil situación que atraviesa el país".

"Los municipios se tienen que preparar para asumir la autonomía municipal; las empresas locales se tienen que preparar para asumir la autonomía empresarial; ustedes mismos se tienen que preparar para gestionar negocios con inversión extranjera directa, esquemas de financiamiento cerrado en divisas, negocios con cubanos residentes en el exterior y en nuestro propio país", enfatizó el mandatario.

La visita se produce mientras ambos municipios atraviesan algunos de los peores apagones registrados en la capital.

Este mismo viernes, la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque de generación del país, salió del sistema eléctrico por su 17.ª avería en lo que va de 2026, lo cual agrava aún más un déficit que arrancó julio con más de 2,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

En Marianao, municipio que Díaz-Canel visitó para hablar de prosperidad, vecinos del barrio Zamora protestaron el martes gritando ¡Libertad! tras más de 24 horas sin electricidad y varios días sin agua.

El régimen atribuye la crisis al embargo estadounidense y a lo que denomina un "cerco petrolero", pero la realidad en ambos municipios incluye la falta de equipamiento para la recogida de basura, con quema de residuos normalizada precisamente en Marianao, y miles de ciudadanos sin acceso al agua potable.

El discurso de Díaz-Canel se apoyó en las 176 transformaciones económicas aprobadas el 18 y 19 de junio por el Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional, respectivamente, en lo que se considera el mayor paquete de reformas desde 1959.

Las medidas incluyen descentralización municipal con facultades para captar divisas e inversión extranjera directa, banca privada y eliminación del límite de trabajadores para las mipymes.

Sin embargo, la implementación de esas medidas requiere modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar 32 nuevas normas, y economistas como Mauricio de Miranda han advertido que, sin contrapesos democráticos, la apertura podría derivar en una "transición a la rusa" que beneficiará a las élites del PCC.

En los encuentros dee ste viernes también participó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido. Los recorridos comenzaron por el municipio Playa y se extenderán al resto de los municipios de La Habana, según la fuente.

Díaz-Canel cerró su mensaje con una promesa de largo plazo. "De manera tal que vayamos a un momento en el cual desatemos todas las fuerzas productivas a nivel municipal, para lograr en el menor tiempo posible mejorar los niveles de oferta a la población, el poder adquisitivo, la relación salario-precio, y vayamos a un camino que nos conduzca a la prosperidad".

El salario medio estatal cubano equivale actualmente a unos 13 dólares mensuales.