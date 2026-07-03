La animación de Elpidio Valdés bailando reparto que arrasa en TikTok: "Ya lo he visto todo"

Una animación del coronel mambí Elpidio Valdés moviéndose al ritmo del reparto cubano se convirtió en uno de los videos más compartidos de la semana en TikTok, acumulando más de 246,000 reproducciones desde su publicación el 18 de mayo.

El clip de 31 segundos, publicado por la cuenta @vertex_.entertainment, muestra al icónico personaje de la animación cubana bailando al compás de «Un Tin», el más reciente éxito del género reparto firmado por Payaso x Ley y Rowell Urban.

Además de las reproducciones, el video sumó 20,600 likes y —lo más llamativo— 5,511 compartidos, una cifra que refleja el alto nivel de identificación emocional de la comunidad cubana en el exterior con el personaje.

La descripción del video apela directamente a la nostalgia: «¿Quién más creció viendo a este crack? Comenta tu recuerdo favorito y compártelo con alguien que lo conozca».

La canción que acompaña la animación fue lanzada el 17 de abril de 2026 por Payaso x Ley y Rowell Urban, producida por Befocus Music y Ernesto Losa, y en apenas dos semanas superó los 7 millones de vistas en YouTube, posicionándose como uno de los himnos del reparto cubano en este año.

Elpidio Valdés es el personaje más emblemático de la animación cubana, creado en 1970 por el dibujante y cineasta Juan Padrón (1947–2020). Representa a un coronel mambí que combate el colonialismo español durante la Guerra de Independencia, y ha marcado a varias generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla. En 2023 celebró sus 50 años de existencia en el cine animado.

Su aparición bailando reparto —género urbano surgido en los barrios populares de La Habana entre 2006 y 2007— condensa de forma humorística dos mundos de la cubanía: el pasado histórico y el presente musical más viral.

El fenómeno se enmarca en una explosión global del reparto cubano en 2026, impulsada principalmente por «Dichávate» de Ya Ice Dilan, que superó los 40 millones de vistas en YouTube y dominó TikTok desde enero. En este contexto han proliferado videos de cubanos bailando reparto en los lugares más insólitos, desde gimnasios en Canarias hasta abuelas de más de 94 años.

Figuras internacionales como Maluma, Ryan Castro, Greeicy y el futbolista Vinicius Jr. también se sumaron a la tendencia viral del reparto en TikTok durante este año, consolidando al género como uno de los movimientos musicales más potentes del momento.

La animación de Elpidio Valdés, publicada bajo los hashtags #RepartoCubano y #Miami, sintetiza el fenómeno: la comunidad cubana en el exterior reinterpreta sus íconos históricos a través del filtro del presente musical más popular, y el resultado es un video que en pocas semanas ya acumula más compartidos que muchas producciones profesionales.