Argentina y Colombia avanzan; Egipto sorprende y se cita con la Albiceleste en octavos

Vídeos relacionados:

El viernes 3 de julio quedó completo el cuadro de los octavos de final del Mundial 2026 con tres partidos que combinaron sufrimiento, dominio y una hazaña histórica: Egipto eliminó a Australia en penales, Argentina necesitó la prórroga para doblegar a Cabo Verde y Colombia selló su pase con autoridad ante Ghana.

Egipto hace historia y espera a Argentina

La mayor sorpresa de la jornada llegó desde el AT&T Stadium de Dallas, donde los Faraones igualaron 1-1 con Australia en 120 minutos y se impusieron 4-2 desde los once metros para clasificarse a octavos por primera vez desde su debut mundialista en Italia 1934, hace 92 años.

Emam Ashour adelantó a Egipto con un cabezazo, pero un autogol de Mohamed Hany devolvió el empate a Australia antes del descanso.

En la definición desde el punto penal, los fallos de Harry Souttar y Lucas Herrington condenaron a los Socceroos, mientras los africanos no perdonaron ninguno de sus disparos.

En sus tres participaciones mundialistas anteriores —1934, 1990 y 2018—, Egipto había disputado siete partidos sin ganar ninguno, con apenas dos empates y cinco derrotas.

La primera victoria de su historia en una Copa del Mundo había llegado apenas el 21 de junio, cuando Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver. Ahora, los Faraones aguardan a la Albiceleste en los octavos de final.

Argentina sufre, pero Messi no falla

El campeón defensor tuvo que emplearse a fondo en el Hard Rock Stadium de Miami para superar 3-2 a Cabo Verde en un duelo que se extendió hasta la prórroga.

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29 —su vigésimo gol en la historia de los Mundiales y el séptimo en este torneo—, consolidándose como máximo artillero del Mundial 2026.

Cabo Verde, en su debut absoluto en una Copa del Mundo, respondió con tantos de Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral para forzar el tiempo suplementario con el marcador igualado a dos.

Lisandro Martínez anotó el segundo tanto argentino al minuto 92, y la sentencia definitiva llegó en el 103 con un autogol de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian Romero.

El cruce confirmado entre Argentina y Egipto en octavos enfrenta al campeón defensor con la revelación africana del torneo.

Colombia manda y se cita con Suiza

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, el conjunto de Néstor Lorenzo resolvió con eficiencia ante Ghana: Colombia venció 1-0 con un gol de Jhon Arias antes del cuarto de hora, en una jugada gestada por Luis Díaz.

Los Cafeteros dominaron de principio a fin sin pasar sobresaltos defensivos, aunque tampoco lograron ampliar la ventaja pese a generar ocasiones claras.

La única preocupación fue la temprana lesión de Jhon Córdoba, cuya disponibilidad para los octavos es incierta.

Colombia, que terminó la fase de grupos como líder del Grupo K con 7 puntos, se medirá con Suiza —que eliminó 2-0 a Argelia con goles de Embolo y Ndoye— el 7 de julio en Vancouver.