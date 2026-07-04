Filial de Cruz Roja Cubana en Santiago lleva más de 10 meses sin teléfono

Vídeos relacionados:

La sede provincial de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba opera sin servicio telefónico desde hace más de 10 meses, según una denuncia pública difundida en Facebook por Aris Arias Batalla, integrante de la institución.

El autor señala que la interrupción en la sede ubicada en Carretera del Morro, calle A y B, número 268, Reparto Vista Hermosa, comenzó mucho antes del paso del huracán Melissa en octubre de 2025, lo que sitúa el problema en torno a mediados de 2025 o incluso antes.

«Nuestra sede provincial lleva más de 10 meses con interrupción total de sus líneas telefónicas, mucho antes del paso del huracán Melissa», escribió Arias Batalla, quien detalló que la dirección del centro ha realizado «disímiles acciones, gestiones, reportes, visitas a ETECSA, y el más allá» sin obtener respuesta.

A la falta de comunicación telefónica se suma un corte eléctrico que supera los 10 días, registrado bajo el número de reporte 16457, igualmente sin solución al momento de la publicación.

La paradoja que subraya la denuncia es que la filial no está paralizada: «ahora mismo cientos de cruzrojistas pertenecientes ahí están presentes entregando ayuda humanitaria enviada por la Cruz Roja Internacional a familias damnificadas tras el devastador huracán Melissa», además de realizar capacitaciones en barrios, comunidades y entidades.

Arias Batalla apunta directamente a la inacción de funcionarios con poder de decisión, a quienes llama «jefes con G» —expresión coloquial cubana que alude a directivos con jerarquía—, y les reprocha que «restan importancia» al trabajo de la institución.

«Nuestra misión y objetivo a nivel mundial es salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano, ¿a quién le corresponde salvar y aliviar el nuestro?», preguntó en su publicación.

El contexto de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba es de crisis acumulada. Tras el paso del huracán Melissa, Santiago quedó con apenas el 3% de sus servicios de telecomunicaciones operativos debido a daños severos en la fibra óptica en municipios como Guamá, Segundo Frente y Tercer Frente.

A eso se suman los apagones crónicos: ETECSA ha admitido que su infraestructura no funciona más de 24 horas sin electricidad, y los cortes —que superan las 16 horas diarias en varias provincias— dejan fuera de servicio cerca del 47,5% de las radiobases móviles y el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones.

En Santiago también se han registrado robos de paneles solares y sabotajes a radiobases que han dejado sin respaldo energético nodos clave de la red, según reportes de ataques a infraestructura de ETECSA en la provincia.

Pese a todas esas dificultades, la Cruz Roja Cubana —con más de 35,000 voluntarios activos— tuvo un papel central en la respuesta al huracán Melissa: rescató a más de 500 personas y distribuyó 20 toneladas de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, valoradas en 18 millones de dólares, entre 1,500 damnificados en Santiago de Cuba, Granma y Holguín.

Arias Batalla cerró su denuncia con una advertencia: «esa ropa sucia la seguiremos lavando en casa a pesar de los déficit existentes y los jefes con 'G' que aún no se han sensibilizado con nosotros».