Filial de Cruz Roja Cubana en Santiago lleva más de 10 meses sin teléfono

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La sede provincial de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba opera sin servicio telefónico desde hace más de 10 meses, según una denuncia pública difundida en Facebook por Aris Arias Batalla, integrante de la institución.
El autor señala que la interrupción en la sede ubicada en Carretera del Morro, calle A y B, número 268, Reparto Vista Hermosa, comenzó mucho antes del paso del huracán Melissa en octubre de 2025, lo que sitúa el problema en torno a mediados de 2025 o incluso antes.
«Nuestra sede provincial lleva más de 10 meses con interrupción total de sus líneas telefónicas, mucho antes del paso del huracán Melissa», escribió Arias Batalla, quien detalló que la dirección del centro ha realizado «disímiles acciones, gestiones, reportes, visitas a ETECSA, y el más allá» sin obtener respuesta.
A la falta de comunicación telefónica se suma un corte eléctrico que supera los 10 días, registrado bajo el número de reporte 16457, igualmente sin solución al momento de la publicación.
La paradoja que subraya la denuncia es que la filial no está paralizada: «ahora mismo cientos de cruzrojistas pertenecientes ahí están presentes entregando ayuda humanitaria enviada por la Cruz Roja Internacional a familias damnificadas tras el devastador huracán Melissa», además de realizar capacitaciones en barrios, comunidades y entidades.
Arias Batalla apunta directamente a la inacción de funcionarios con poder de decisión, a quienes llama «jefes con G» —expresión coloquial cubana que alude a directivos con jerarquía—, y les reprocha que «restan importancia» al trabajo de la institución.
«Nuestra misión y objetivo a nivel mundial es salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano, ¿a quién le corresponde salvar y aliviar el nuestro?», preguntó en su publicación.
El contexto de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba es de crisis acumulada. Tras el paso del huracán Melissa, Santiago quedó con apenas el 3% de sus servicios de telecomunicaciones operativos debido a daños severos en la fibra óptica en municipios como Guamá, Segundo Frente y Tercer Frente.
A eso se suman los apagones crónicos: ETECSA ha admitido que su infraestructura no funciona más de 24 horas sin electricidad, y los cortes —que superan las 16 horas diarias en varias provincias— dejan fuera de servicio cerca del 47,5% de las radiobases móviles y el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones.
En Santiago también se han registrado robos de paneles solares y sabotajes a radiobases que han dejado sin respaldo energético nodos clave de la red, según reportes de ataques a infraestructura de ETECSA en la provincia.
Pese a todas esas dificultades, la Cruz Roja Cubana —con más de 35,000 voluntarios activos— tuvo un papel central en la respuesta al huracán Melissa: rescató a más de 500 personas y distribuyó 20 toneladas de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, valoradas en 18 millones de dólares, entre 1,500 damnificados en Santiago de Cuba, Granma y Holguín.
Arias Batalla cerró su denuncia con una advertencia: «esa ropa sucia la seguiremos lavando en casa a pesar de los déficit existentes y los jefes con 'G' que aún no se han sensibilizado con nosotros».
Preguntas frecuentes sobre la crisis de telecomunicaciones y servicios en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba lleva más de 10 meses sin servicio telefónico?
La interrupción del servicio telefónico se debe a la falta de respuesta y gestión efectiva por parte de ETECSA, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, a pesar de las múltiples gestiones y reportes realizados por la Cruz Roja. Esto se enmarca en una crisis generalizada de telecomunicaciones en la región tras el huracán Melissa y debido a las crónicas deficiencias de infraestructura.
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¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a las telecomunicaciones y servicios en Santiago de Cuba?
El huracán Melissa causó daños severos a la infraestructura de telecomunicaciones en Santiago de Cuba, dejando apenas el 3% de los servicios operativos en la región. La situación se ha visto agravada por apagones prolongados y robos de equipamientos, dejando fuera de servicio gran parte de las radiobases móviles y gabinetes de telecomunicaciones.
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¿Qué papel ha jugado la Cruz Roja Cubana en la respuesta al huracán Melissa?
La Cruz Roja Cubana ha desempeñado un papel central en la respuesta al huracán Melissa, rescatando a más de 500 personas y distribuyendo 20 toneladas de ayuda humanitaria. A pesar de la falta de servicios básicos como la telefonía, continúan con su misión de ayudar a los damnificados en Santiago de Cuba y otras provincias afectadas.
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¿Cuál es la situación actual de las reparaciones de viviendas en Santiago de Cuba tras el huracán Melissa?
A cinco meses del huracán Melissa, solo el 17% de las viviendas dañadas en Santiago de Cuba han sido reparadas, lo que refleja una lenta respuesta del gobierno cubano en la reconstrucción. Las demoras se atribuyen a la escasez de materiales y combustible, y las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.