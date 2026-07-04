¿Cuba quedó en pausa? «Tenemos la sensación de que no nos toca»

La artista y directora de teatro cubana Selene Perdomo, residente en Barcelona, expresó este sábado la frustración que siente la comunidad cubana en el exilio ante la percepción de que Cuba ha quedado desplazada de la agenda de Washington: «Tenemos la sensación de que ahora no nos toca. Tenemos la sensación de que nos hemos quedado para después».
Perdomo lo dijo en una entrevista en directo con Tania Costa, grabada precisamente este 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia, una fecha que muchos cubanos en el exilio esperaban que trajera noticias de cambio político en la isla.
Según la artista, el conflicto con Irán fue el factor que alteró los planes: «Se nos coló Irán y nos hemos quedado en stand by. Parece que a Trump se le pasaron las ganas». Perdomo reconoció no saber si la situación se asemeja a lo ocurrido con Venezuela, donde la presión estadounidense estuvo «en punto muerto» durante meses, y advirtió que mantener el despliegue militar en el Caribe tiene un coste real: «Desplegar barcos y militares en el Caribe eso no sale gratis, eso cuesta dinero».
La directora de teatro señaló que el régimen cubano observa la situación con alivio, porque el calendario político estadounidense juega a su favor: «Esta gente está contenta porque claro en noviembre son las elecciones y Trump va a tener que lidiar con un impeachment por aquí y con acusaciones por allá». Y fue más lejos al proyectar el peor escenario posible: «En caso de que ganen los demócratas ganen más poder, nos quedamos ahí otros 67 años más».
Perdomo confesó que había albergado esperanzas concretas para este día: «Yo pensaba que el 4 de julio íbamos a estar todos. Yo pensé que en el discurso iba a sacar pecho y decir: encima he liberado a Cuba». Sin embargo, Trump no mencionó a Cuba en su discurso del 250 aniversario, aunque reafirmó su posición anticomunista.
Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista al semanario puertorriqueño Claridad en la que, ante los cacerolazos de cubanos que protestan por los apagones, respondió con una frase que resume su postura: «Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte», culpando a Estados Unidos de todos los males del país.
Perdomo reconoció que habla «desde la visceralidad y las ansias personales», pero también llamó a la moderación frente a quienes exigen resultados inmediatos de Washington: «Creo que pedirle todo ese trabajo a Estados Unidos como si tuviesen por otro lado la obligación es también mucho pedir». Recordó que desde el 3 de enero de 2025 «se precipitó todo» y que la fase actual, más lenta, responde a la necesidad de tomar «decisiones muy difíciles y muy concretas».
Uno de los temores que articuló con más claridad fue el de un cambio cosmético sin transformación real, tanto en Cuba como en Venezuela: «Hay temores de que vaya a pasar lo mismo, de que simplemente cambias a uno y pones a otro». La artista subrayó que lo que ocurre en Caracas —con figuras como Diosdado Cabello aún en el poder— afecta directamente las perspectivas de cambio en La Habana, y viceversa.
El análisis de Perdomo refleja un estado de ánimo extendido en el exilio cubano: el de haber estado al borde de un cambio histórico y haberse quedado, de nuevo, en espera. Como ella misma resumió, la pregunta que flota sobre la comunidad cubana este 4 de julio es si la negociación y la transición llegarán antes de que se agote la voluntad política de quienes podrían impulsarla.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y las relaciones con Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la comunidad cubana en el exilio siente que Cuba ha sido desplazada de la agenda de Estados Unidos?
La comunidad cubana en el exilio siente que Cuba ha sido desplazada porque la atención internacional se ha desviado hacia conflictos como el de Irán y Ucrania, dejando a Cuba en un segundo plano en la agenda de Estados Unidos. Según la artista cubana Selene Perdomo, esta percepción se ve reforzada por la falta de acciones concretas de la administración Trump hacia un cambio político en Cuba.
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¿Qué opina el régimen cubano sobre la falta de acciones de Estados Unidos?
El régimen cubano observa la falta de acciones de Estados Unidos con alivio, ya que el calendario político estadounidense, incluidas las elecciones y otros conflictos internacionales, juega a su favor. Miguel Díaz-Canel y otros representantes del gobierno cubano han aprovechado esta situación para culpar a Estados Unidos de los problemas internos de Cuba, manteniendo un discurso de resistencia contra la influencia estadounidense.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en el exilio ante las promesas incumplidas de Trump sobre Cuba?
La comunidad cubana en el exilio ha reaccionado con escepticismo y frustración ante las promesas incumplidas de Trump sobre Cuba. Muchos cubanos han expresado su descontento en redes sociales, señalando que las declaraciones del presidente estadounidense no se han traducido en acciones concretas que lleven a un cambio significativo en la isla. Este sentimiento se ha visto reflejado en comentarios que critican la falta de resultados y el desgaste de las expectativas de cambio.
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¿Por qué se teme un cambio cosmético en Cuba sin transformación real?
Existe un temor generalizado de que cualquier cambio en Cuba pueda ser meramente cosmético, es decir, que simplemente se cambie a una figura por otra sin alterar la estructura de poder existente. Este miedo se basa en experiencias pasadas y en la percepción de que el régimen cubano podría realizar concesiones superficiales para apaciguar presiones externas sin implementar reformas significativas que mejoren la situación política y económica de la isla.
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