¿Cuba quedó en pausa? «Tenemos la sensación de que no nos toca»

La artista y directora de teatro cubana Selene Perdomo, residente en Barcelona, expresó este sábado la frustración que siente la comunidad cubana en el exilio ante la percepción de que Cuba ha quedado desplazada de la agenda de Washington: «Tenemos la sensación de que ahora no nos toca. Tenemos la sensación de que nos hemos quedado para después».

Perdomo lo dijo en una entrevista en directo con Tania Costa, grabada precisamente este 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia, una fecha que muchos cubanos en el exilio esperaban que trajera noticias de cambio político en la isla.

Según la artista, el conflicto con Irán fue el factor que alteró los planes: «Se nos coló Irán y nos hemos quedado en stand by. Parece que a Trump se le pasaron las ganas». Perdomo reconoció no saber si la situación se asemeja a lo ocurrido con Venezuela, donde la presión estadounidense estuvo «en punto muerto» durante meses, y advirtió que mantener el despliegue militar en el Caribe tiene un coste real: «Desplegar barcos y militares en el Caribe eso no sale gratis, eso cuesta dinero».

La directora de teatro señaló que el régimen cubano observa la situación con alivio, porque el calendario político estadounidense juega a su favor: «Esta gente está contenta porque claro en noviembre son las elecciones y Trump va a tener que lidiar con un impeachment por aquí y con acusaciones por allá». Y fue más lejos al proyectar el peor escenario posible: «En caso de que ganen los demócratas ganen más poder, nos quedamos ahí otros 67 años más».

Perdomo confesó que había albergado esperanzas concretas para este día: «Yo pensaba que el 4 de julio íbamos a estar todos. Yo pensé que en el discurso iba a sacar pecho y decir: encima he liberado a Cuba». Sin embargo, Trump no mencionó a Cuba en su discurso del 250 aniversario, aunque reafirmó su posición anticomunista.

Ese mismo día, Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista al semanario puertorriqueño Claridad en la que, ante los cacerolazos de cubanos que protestan por los apagones, respondió con una frase que resume su postura: «Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte», culpando a Estados Unidos de todos los males del país.

Perdomo reconoció que habla «desde la visceralidad y las ansias personales», pero también llamó a la moderación frente a quienes exigen resultados inmediatos de Washington: «Creo que pedirle todo ese trabajo a Estados Unidos como si tuviesen por otro lado la obligación es también mucho pedir». Recordó que desde el 3 de enero de 2025 «se precipitó todo» y que la fase actual, más lenta, responde a la necesidad de tomar «decisiones muy difíciles y muy concretas».

Uno de los temores que articuló con más claridad fue el de un cambio cosmético sin transformación real, tanto en Cuba como en Venezuela: «Hay temores de que vaya a pasar lo mismo, de que simplemente cambias a uno y pones a otro». La artista subrayó que lo que ocurre en Caracas —con figuras como Diosdado Cabello aún en el poder— afecta directamente las perspectivas de cambio en La Habana, y viceversa.

El análisis de Perdomo refleja un estado de ánimo extendido en el exilio cubano: el de haber estado al borde de un cambio histórico y haberse quedado, de nuevo, en espera. Como ella misma resumió, la pregunta que flota sobre la comunidad cubana este 4 de julio es si la negociación y la transición llegarán antes de que se agote la voluntad política de quienes podrían impulsarla.