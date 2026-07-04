Instalan sistemas fotovoltaicos en centrales telefónicas de Pinar del Río: una gota de energía en un mar de desconexión

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ETECSA avanza en la instalación de sistemas fotovoltaicos en las centrales telefónicas de todas las cabeceras municipales de Pinar del Río, en un intento por mantener las comunicaciones operativas en medio de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas. Según informó el oficialista Granma, el montaje ya concluyó en ocho centrales y continúa en las de Viñales, Sandino y el reparto Hermanos Cruz, en la capital provincial.

El director territorial de ETECSA en la provincia, Manuel Milián Villar, fijó una meta con carga política evidente: tener todos los sistemas operativos antes del 26 de julio, fecha en que Pinar del Río acogerá el acto nacional por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. «Contamos con todo el equipamiento necesario para hacerlo», afirmó el directivo, según el medio estatal.

Los sistemas varían en potencia según las necesidades técnicas de cada central. «Unos son de 10 kilowatts (kW) de potencia, otros de 30, otros de 50, e incluso hay uno de 100», precisó Milián Villar. Con este respaldo, el funcionario aseguró que la mejoría en telefonía fija podría alcanzar a alrededor del 60% de los clientes de ETECSA en Vueltabajo —más de 50 mil servicios—, con un impacto más moderado en la telefonía celular.

La magnitud de la inversión refleja el nivel de colapso que ha sufrido la provincia. Milián Villar reconoció que la crisis del Sistema Electroenergético Nacional llegó a dejar incomunicadas nueve de las 11 cabeceras municipales de Pinar del Río, con solo las centrales de Sandino y la capital provincial manteniéndose activas gracias a grupos electrógenos, indicó la fuente.

Esta no es la primera vez que se recurre a la energía solar como parche ante el desastre eléctrico. Antes de la nueva inversión, la provincia recibió un donativo chino de 18 sistemas fotovoltaicos de dos kW, ubicados en gabinetes de cuatro municipios. En noviembre de 2025, China había donado 5,000 sistemas fotovoltaicos valorados en más de 114 millones de dólares, de los cuales 240 unidades fueron asignadas a ETECSA en todo el país.

Lo que el reporte oficial omite es que la autonomía habitual de estos sistemas está muy por debajo de la duración real de los cortes, que en Pinar del Río han superado las 30 horas consecutivas. Los apagones han obligado a ETECSA a instalar paneles solares de emergencia en varias provincias, sin que la medida resuelva el problema de fondo. Además, las regulaciones de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía impiden que las baterías se recarguen desde la red convencional, por lo que dependen exclusivamente de la radiación solar.

ETECSA ha admitido que los apagones dejan la telefonía sin servicio: a nivel nacional, los cortes eléctricos inutilizan cerca del 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones. Gustavo López Cruz, jefe del departamento comercial de ETECSA en Sancti Spíritus, lo reconoció sin rodeos: «La realidad es que no es posible mantener esta tecnología funcionando más de 24 horas sin energía de la red».

A la fragilidad estructural se suma el robo de paneles solares. En Santiago de Cuba se registraron al menos tres robos de paneles de infraestructura de ETECSA entre mayo y junio de 2026, dejando sin servicio a cientos de usuarios. Un ingeniero de la empresa expresó su indignación en redes sociales: «Otra vez los honorables delincuentes lo vuelven a hacer, llevándose el esfuerzo y el sacrificio de nosotros los trabajadores que nos levantamos temprano todos los días para salir adelante y por el bienestar del pueblo».

El reporte oficial también destaca que pobladores del consejo popular 10 de Octubre, en la ciudad de Pinar del Río, y de la comunidad de Calderón, en San Juan y Martínez, se organizaron para adquirir y donar sistemas fotovoltaicos de respaldo para los gabinetes de sus zonas, una señal de que el Estado traslada parte de la carga a los propios ciudadanos.

El Buró Político del Partido Comunista designó a Pinar del Río como sede del acto central por el 26 de Julio el pasado 27 de junio, alegando avances en energías renovables, lo que desató indignación entre cubanos que denuncian apagones de más de 20 y 30 horas consecutivas en esa misma provincia. Cuba ocupa, mientras tanto, el último lugar en velocidad de internet en América Latina, según datos recientes del Speedtest Global Index.