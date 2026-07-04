Dramaturgo cubano recibe Mención en el Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias 2026

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Nelson Álvarez Guerra, dramaturgo, actor y director del grupo de teatro infantil Titirivida de Pinar del Río, obtuvo Mención en el Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias 2026, en la categoría infancias, por su obra «Zapaticos para Rosa», según informó Radio Guamá esta semana.

El jurado del certamen, que sesionó en Argentina, hizo público el comunicado oficial el pasado 30 de junio. La página de Facebook del grupo Titirivida celebró el reconocimiento con estas palabras: «Con gran alegría anunciamos que el actor y director de El Mundo de Titirivida, Nelson Álvarez Guerra, ha sido merecedor de la Mención del Premio Iberoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias 2026 con su obra 'Zapaticos para Rosa'. Una gran noticia para el teatro pinareño».

El propio Álvarez Guerra agradeció en su página personal de Facebook la valoración del jurado y calificó el galardón como un feliz acontecimiento para él en este 2026.

«Zapaticos para Rosa» toma como punto de partida el célebre poema «Los zapaticos de rosa» de José Martí, publicado en 1889 en la revista La Edad de Oro, uno de los textos más difundidos de la literatura cubana e iberoamericana para la infancia.

La obra dramática traslada ese universo martiano al ámbito escolar: narra la historia de dos niños, Rosa y Ernestico, que se conocen en tercer grado de primaria. Cuando él descubre que a ella se le rompió un zapato, ambos comienzan a enfrentar juntos las diferencias de sus realidades, según reseñó el Periódico Guerrillero y cita Radio Guamá.

Martí es una influencia recurrente en la trayectoria creativa de Álvarez Guerra, quien ha construido varias de sus piezas a partir de la obra del poeta nacional cubano, indica la fuente.

El artista se formó bajo la guía del desaparecido teatrista pinareño Luciano Beirán, figura que depositó en él la confianza para liderar Titirivida, una de las agrupaciones emblemáticas del teatro infantil en la provincia occidental. El grupo nació durante el Período Especial de los años noventa y acumula más de 30 años de trayectoria.

En abril pasado, Álvarez Guerra culminó además su Maestría en Procesos Formativos de la Enseñanza de las Artes, Mención Teatro, lo que suma un nuevo hito académico a un año que ya le depara este reconocimiento internacional, agrega el medio.

Como parte de las acciones colaterales del galardón, «Zapaticos para Rosa» será publicada en formato digital y en papel antes de que concluya 2026. El Premio Iberoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias está organizado por el Instituto de Artes del Espectáculo «Dr. Raúl H. Castagnino» de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Documentación María Elena Walsh y la Cátedra Latinoamericana de Lectura y Escritura con sede en Cuba.

En esta edición, los ganadores en las tres categorías en concurso (primeras infancias, infancias —en la que participó Nelson Álvarez— y adolescencias) fueron, respectivamente, dramaturgos de Perú, España y Argentina.

El galardón llega en un momento de severas dificultades para la cultura cubana. Los apagones prolongados obligaron a suspender el Grand Prix de Ballet de La Habana 2026, reprogramado para julio de 2027. El deterioro del patrimonio teatral también se hizo visible cuando parte del techo del teatro Ismaelillo de Holguín se derrumbó el 20 de mayo, sin víctimas. A eso se suma la censura que ha afectado a figuras del teatro, como el veto a la directora Nelda Castillo durante el Día Internacional del Teatro en marzo pasado.