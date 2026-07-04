DeSantis celebra aniversario 250 de EE.UU. y señala que el futuro del país dependerá de cómo enfrente sus desafíos actuales

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó este sábado un extenso mensaje en X para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en el que describió la aprobación de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776 como «la apuesta política definitiva».

En su texto, DeSantis recordó que los revolucionarios americanos combatían contra la nación más poderosa del mundo y que la gran mayoría de los colonos se oponía o era indiferente a la independencia.

El gobernador subrayó el riesgo personal que asumieron los firmantes del documento: los 56 hombres que suscribieron la Declaración habrían enfrentado la horca si la Revolución hubiera fracasado, y eran en su mayoría personas adineradas e influyentes con mucho que perder.

Para explicar la motivación de los Padres Fundadores, DeSantis recurrió a Thomas Jefferson y su argumento de «un largo tren de abusos» sufrido durante la década previa, que los llevó a concluir que no actuar equivalía a aceptar la destrucción de su libertad.

«Cuando prometieron sus vidas, fortunas y honor sagrado, lo decían en serio», señaló.

DeSantis definió la Declaración como «la línea política definitiva en la arena»: «los derechos son otorgados por Dios, no por el gobierno; el gobierno es legítimo solo con el consentimiento de los gobernados; y su propósito es salvaguardar los derechos naturales del pueblo».

Calificó además la Revolución Americana como «una rebelión conservadora» que buscaba preservar los derechos ingleses tradicionales y que terminó por sentar las bases de «la mayor república de la historia», con consecuencias transformadoras para el mundo entero.

DeSantis se congratuló de que los actuales americanos hayan heredado el legado de libertad y se beneficien de la obra de los Padres Fundadores, pero alerta de que «nuestra sociedad y nación enfrentan muchos problemas».

El mensaje incluyó una advertencia sobre el futuro del país: «Si habrá o no una celebración del America 500 dependerá en gran medida de cómo la generación actual enfrente estos desafíos».

La publicación de DeSantis se produjo un día después de que estuviera presente como invitado en el acto del Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde el presidente Donald Trump pronunció el discurso central de las celebraciones del semiquincentenario.

Trump proclamó en esa ocasión que EE.UU. es «la nación más exitosa, más lograda y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad» y calificó al comunismo como «la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S».

Este sábado, el secretario de Estado Marco Rubio también difundió un mensaje en video dirigido a aliados y embajadas del mundo, apelando al excepcionalismo americano y la fe, mientras el evento central «Salute to America 250» reunía a más de un millón de personas en el National Mall de Washington D.C.

El mandato de DeSantis como gobernador de Florida expira en enero de 2027, y fuentes republicanas lo sitúan como posible candidato presidencial para 2028, aunque en las encuestas aparece por detrás de JD Vance y Marco Rubio.

DeSantis cerró su publicación con un llamado a la gratitud hacia los Padres Fundadores y un escueto «¡Feliz America 250!», en contraste con la advertencia que lo precedía: el legado de libertad que heredan los estadounidenses de 2026 no está garantizado para las generaciones venideras.