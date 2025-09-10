"Aquí me hago fidelista": Universidades holguineras activan campaña oficialista por el centenario de Fidel

Vídeos relacionados:

Las universidades de Holguín estrenaron esta semana la campaña política "Aquí me hago fidelista", una nueva “iniciativa” de culto a uno de los mayores dictadores que ha visto el continente, diseñada para preparar la maquinaria propagandística rumbo al centenario de Fidel Castro en 2026.

La información fue publicada por el periódico oficialista Ahora, que celebró el inicio del proceso con marchas, actos y conversatorios en centros de educación superior de la provincia.

Según la dirigencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), el objetivo es “continuar el legado de Fidel” mediante actividades de perfil histórico que se replicarán en todas las universidades del país.

La vicepresidenta nacional de la FEU, Litza Elena González Desdín, aseguró en el acto inaugural que “la generación del centenario de Fidel está llamada a promover la participación activa de los estudiantes en la vida política, social y cultural del país”.

La declaración se enmarca en un discurso que refuerza el papel de la universidad como espacio de adoctrinamiento político, más que como lugar de debate plural y académico.

El calendario conmemorativo incluye homenajes a figuras históricas como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Rafael Trejo, aunque la centralidad de Fidel Castro domina el programa, bajo el eslogan “Aquí me hago fidelista”.

La campaña es solo un capítulo más de la estrategia del régimen para reforzar el culto a la personalidad de Castro entre las nuevas generaciones, en un contexto de creciente pobreza, crisis social y descrédito del sistema político.

Mientras los estudiantes enfrentan apagones, falta de recursos y limitaciones académicas, el gobierno prioriza movilizaciones y homenajes en honor a un líder fallecido hace casi una década.

En el marco de la ofensiva propagandística hacia el centenario del dictador cubano, el régimen ha consolidado una maquinaria ideológica con alcance nacional, orientada a exaltar su figura en todos los espacios de la vida pública.

El programa “Fidel entre nosotros” fue concebido para insertarse en instituciones educativas, medios de comunicación, organismos estatales y centros de trabajo, mediante una red de actividades que incluyen concursos, homenajes, seminarios y adoctrinamiento.

Como parte de esta estrategia, se lanzó una campaña nacional que busca que todos los cubanos “conozcan, defiendan y quieran a Fidel”, según expresaron voceros oficiales.

El propósito es claro: asegurar la reproducción ideológica del castrismo en las nuevas generaciones, en medio de un escenario de crisis estructural y descontento social creciente.

Para ello, se han activado brigadas estudiantiles, se ha incentivado el uso del culto a la personalidad en redes sociales y se ha instrumentalizado a los medios estatales como vehículos de exaltación política.

En distintos puntos del país se han realizado actos simbólicos y declaraciones de lealtad al legado del dictador. La conmemoración más reciente incluyó ceremonias en escuelas, centros laborales y organizaciones de masas, donde se reiteró el compromiso con el pensamiento fidelista como base de la “continuidad revolucionaria”.

Lejos de responder a una demanda popular, estas acciones forman parte de una campaña vertical diseñada desde la estructura partidista para blindar ideológicamente al régimen.

