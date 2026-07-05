Refinería de Cabaiguán intenta sostener la producción con crudo residual de plantas detenidas

La crisis del combustible obliga a reciclar los últimos residuos de las refinerías cubanas

Vídeos relacionados:

La refinería Sergio Soto de Cabaiguán, en la provincia de Sancti Spíritus, sostiene su producción con los residuos de crudo acumulados en el fondo de los tanques de la refinería de Cienfuegos y la refinería Nico López de La Habana, esta última paralizada desde febrero tras un incendio.

La estrategia, confirmada este sábado por Yudith Rodríguez, directora de Contabilidad y Finanzas de la planta, revela el nivel de precariedad al que ha llegado la industria petrolera cubana en medio de la peor crisis energética que vive la isla en décadas.

"Estamos recolectando todo el crudo que quedaba en fondajes de tanques de la refinería de Cienfuegos, refinería Nico López de La Habana, que está paralizada. Todos esos fondajes están viniendo aquí con un proceso de refinación un poco crudo, porque son ya fondajes con tanques a altos niveles de azufre y viscosidad", declaró Rodríguez a la emisora Radio Sancti Spíritus.

La materia prima que llega a Cabaiguán es de baja calidad; los residuos presentan alta concentración de azufre y elevada viscosidad, lo que obliga a un proceso de refinación que los propios trabajadores reconocen como deficiente.

El incumplimiento del plan productivo es severo. La refinería tenía previsto inyectar 73,000 toneladas, pero hasta la fecha solo ha procesado 14,000. Pese a ello, la directora afirmó que la planta mantiene utilidades y opera al 76 % gracias a producciones diversificadas.

"Con 14,000 toneladas inyectadas solamente, de un plan de 73,000, logramos mantener la utilidad. Estamos no al cumplimiento, pero sí estamos a un 76 % con producciones diversificadas, con otras alternativas de producción", precisó Rodríguez.

La planta opera en coordinación directa con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y, según la directiva, con "la máxima dirección del país".

Desde enero las sanciones secundarias impuestas por la administración Trump mediante la Orden Ejecutiva 14380 redujeron las importaciones de petróleo cubanas entre 80 % y 90 %.

Venezuela cortó su suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios subsidiados tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, y México suspendió sus envíos.

Cuba produce apenas entre 30,000 y 40,000 barriles diarios de crudo propio, lo que cubre solo 40 % de una demanda que oscila entre 90,000 y 110,000 barriles diarios.

El único alivio reciente fue la donación rusa de 730,000 barriles, cuyos derivados comenzaron a distribuirse el 19 de abril, lo cual cubrió apenas un tercio de la demanda nacional durante un mes.

La refinería Nico López quedó fuera de operaciones el 13 de febrero, tras un incendio en un almacén de aditivos en desuso, con un agravamiento de la capacidad de refinación del país.

La planta de Cienfuegos, con capacidad para 150,000 barriles diarios, estuvo paralizada aproximadamente cuatro meses antes de reactivarse con el crudo ruso.

La Sergio Soto procesa crudo nacional desde 2010 y amplió su capacidad de 400 a 600 toneladas diarias en 2026, con proyección de alcanzar las 1,000 toneladas diarias.

Sus productos incluyen nafta, queroseno, gasolina, diésel, fuel oil y líquido asfáltico, aunque la refinación de crudo cubano enfrenta limitaciones estructurales por el alto contenido de azufre y acidez de la materia prima nacional.

El gobernante Miguel Díaz-Canel resumió en abril la magnitud del colapso con una frase que circuló ampliamente: «Hay combustible casi nada».