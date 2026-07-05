Restaurarán en Colombia el primer largometraje animado del cine cubano: «Elpidio Valdés»

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El largometraje animado «Elpidio Valdés» (1979), considerado el primero de su género en la historia del cine cubano, será digitalizado y restaurado en Colombia junto a cuatro cortometrajes de la misma saga, según anunció el presidente del ICAIC, Alexis Triana, el miércoles 2 de julio, durante la sesión plenaria del II Congreso Internacional de Protección al Patrimonio Cultural.

«Hoy anunciamos que inicia la digitalización y restauración del primer largometraje animado del Cine Cubano, que Juan Padrón realizara en 1979 bajo el título de 'Elpidio Valdés', junto a otros cuatro cortometrajes», escribió Triana en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

Captura de FB/Alexis Triana

El material fílmico fue entregado físicamente en Bogotá a Ricardo Cuesta Garnica, subdirector de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, por la actriz Mirta Ibarra —Premio Nacional de Cine 2025— y por Arlety Veunes, responsable del Departamento de Documentales del ICAIC.

Ambas se encontraban en tránsito hacia el 12.º Festival Internacional de Cine en las Montañas, celebrado en Salento, Quindío, del 1 al 5 de julio de 2026, cuya edición tuvo a Cuba como país invitado de honor bajo el lema «Re-existencias Campesinas Latinoamericanas».

Además del largometraje de 70 minutos, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano restaurará cuatro cortometrajes de la saga: «Elpidio Valdés fuerza la trocha», «Elpidio Valdés encuentra a Palmiche», «Elpidio Valdés en campaña de verano» y «Elpidio Valdés contra la cañonera».

El proyecto cuenta con el respaldo financiero del movimiento de solidaridad del Reino Unido. Triana agradeció expresamente a Rob Miller y al Festival Screencuba.uk, que «por tres años ha impulsado con sus aportes la restauración de la obra de Juan Padrón».

Juan Padrón, nacido en Matanzas en 1947 y fallecido en La Habana el 24 de marzo de 2020, es considerado el padre de la animación cinematográfica cubana y ganador del Premio Nacional de Cine en 2008. Creó al coronel mambí Elpidio Valdés en 1970 para la revista Pionero; el personaje llegó al cine en 1974 con un primer cortometraje y alcanzó su cima con el largometraje de 1979, hito de la animación latinoamericana. Tras su muerte, el cantautor panameño Rubén Blades lo calificó de «gigante de la animación latinoamericana».

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano no es ajena a la obra de Padrón: ya había trabajado previamente en la restauración de otros cortometrajes de la saga y tiene previsto abordar también «Vampiros en La Habana» (1985), la película animada de mayor éxito comercial del realizador matancero. Según Jorge Mario Vera, subdirector técnico de la institución colombiana, «restaurar estas obras ofrece la oportunidad de realizar un recorrido por la memoria de los momentos sociopolíticos de los diferentes países a lo largo de la historia».

El anuncio llega en un momento de profunda crisis para el ICAIC. En noviembre de 2023, más de cien cineastas cubanos rechazaron el nombramiento de Alexis Triana como presidente de la institución, argumentando que el organismo había sido «prácticamente destruida». A pesar de ese contexto, el ICAIC ha impulsado iniciativas de preservación del patrimonio fílmico, entre ellas el reconocimiento a Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, con el Premio Nacional de Cine 2026.

El interés por el personaje no ha decaído entre el público. En mayo de 2026, una animación de Elpidio Valdés bailando «reparto» se convirtió en viral en TikTok, acumulando más de 246,000 reproducciones, lo que evidencia la vigencia del mambí animado entre las nuevas generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla.

Una vez concluida la restauración, el largometraje y los cuatro cortometrajes quedarán preservados digitalmente para las generaciones futuras, en un esfuerzo que une a Colombia, el Reino Unido y lo que queda de la industria cinematográfica cubana en torno a uno de los íconos culturales más queridos de la nación.