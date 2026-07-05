Forenses cubanos identifican hasta 60 cuerpos por día en Venezuela

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Un equipo de ocho médicos forenses cubanos lleva cuatro días identificando entre 50 y 60 cadáveres diarios en el estado de La Guaira, la zona más devastada por el doble terremoto del 24 de junio que sacudió Venezuela con sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos.

La brigada está integrada por cinco médicos legistas, dos antropólogos forenses y un técnico tanatólogo, y constituye el único equipo internacional especializado en identificación de cadáveres que opera junto a las autoridades venezolanas en esta emergencia.

Facebook / Brigada Médica Cubana en Venezuela

«En cuatro días hemos realizado aproximadamente de 50 a 60 casos diarios de identificación», declaró a La Jornada Ruth Juárez Fontanet, médica legista cubana.

La dimensión de esa cifra cobra mayor peso ante el balance oficial del sábado: 2,954 fallecidos y 16,592 heridos, según el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque la ONU y el Comité Internacional de Rescate estiman entre 50,000 y 68,000 desaparecidos, una brecha que subraya la urgencia del trabajo forense.

La plataforma ciudadana «Desaparecidos Terremotos Venezuela» registraba más de 35,564 personas sin localizar al cierre del sábado, mientras el gobierno de Maduro no ha ofrecido un recuento oficial de desaparecidos.

Paralelo al trabajo forense, la Brigada Especial de Salvamento y Rescate de Cuba opera en Caraballeda, en las residencias Coral Beach, donde 18 cubanos trabajan en la recuperación de al menos 10 cadáveres sepultados bajo los escombros.

El rescatista Noel Silva explicó el protocolo que sigue la brigada: «Lo principal que hacemos es asegurar las estructuras que se encuentran colapsadas, ya que puede haber algún movimiento y esto evidentemente es un alto riesgo para los brigadistas. Después, liberamos los espacios donde se encuentra la víctima para poder hacer la extracción segura».

Silva precisó que la brigada cubana opera en el terreno desde el segundo día tras la tragedia. Llegaron en dos grupos: el primero el 28 de junio, y el segundo -integrado por 13 especialistas, entre ellos médicos cirujanos y forenses- el 30 de junio. En total, llevaron más de siete toneladas de equipo especializado.

Entre los especialistas desplegados figura el antropólogo forense Yoel Monzón González, jefe del Equipo de Trabajo de Antropología Forense de Matanzas, quien señaló antes de partir: «La identificación en este caso es lo fundamental, porque en estos momentos existe un estado de incertidumbre muy grande por parte de los familiares, que no saben a quien tienen reportado como desaparecido, si falleció o si todavía está con vida».

La situación tiene una dimensión particularmente dolorosa para Cuba: mientras sus forenses identifican víctimas venezolanas, más de 20 cubanos siguen desaparecidos en La Guaira y al menos ocho han sido confirmados muertos, entre ellos una familia de seis integrantes hallada en Playa Grande.

Monzón González resumió el peso moral que guía el trabajo de los forenses cubanos en Venezuela: «Todo desastre genera un sinnúmero de muertes, que deben tratarse con dignidad y, a la vez, restituir esas identidades para que los familiares puedan continuar con el duelo y el luto».

El viernes, el gobierno venezolano entregó la medalla «Héroes y Heroínas de Venezuela» a la brigada de rescatistas cubanos y sus perros de trabajo, en una ceremonia celebrada en La Guaira.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó el acto en la Base de Operaciones Jorge Luis García Carneiro, en el que también participó Diosdado Cabello.

La ceremonia reconoció en total a 478 especialistas y 36 caninos de 12 naciones. Por la parte cubana, el representante de la brigada fue el teniente coronel Rubén Pupo, junto al embajador Jorge Mayo Fernández.

Además de la distinción principal, los tres perros labradores de la brigada cubana -Tito, Eva y Choco- recibieron la condecoración «Héroes Caninos de Venezuela» por su labor en la localización de personas bajo escombros.