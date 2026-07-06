Gobernadora de Granma exige a mipymes y cuentapropistas resolver lo que el Estado lleva décadas desatendiendo

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La gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, convocó este domingo un encuentro con representantes de mipymes y trabajadores por cuenta propia en Manzanillo para exigirles mayor responsabilidad ante los problemas del municipio, según difundió el medio estatal CNC TV Granma, con información del periodista Baldo Alexis Blanco.

El llamado de la funcionaria al sector no estatal se produce en un contexto que el propio gobierno provincial ha reconocido como crítico: en junio de 2026, las autoridades de Granma admitieron que no disponen de los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados.

Captura de FB/CNC TV Granma

En la reunión, Terry Gutiérrez abordó la circulación del efectivo, la importancia de los depósitos bancarios y la urgencia de garantizar el pago puntual a pensionados y trabajadores. La mandataria enmarcó la discusión con una frase que el medio oficialista reprodujo como consigna: «Resolver problemas y potenciar el desarrollo».

La gobernadora también instó al sector privado a asumir una responsabilidad que va más allá de sus negocios, apelando a la empatía social con la expresión «vernos en los zapatos de los demás». Reconoció el esfuerzo de quienes ya participan en iniciativas de apoyo comunitario, como el pago directo de pensiones en efectivo, y aseguró que «Manzanillo tiene las condiciones para convertirse en referente en la provincia».

Lo que la funcionaria presentó como «articulación» entre sectores es, en la práctica, una transferencia de obligaciones estatales al sector privado. Ante la crisis de efectivo que pone en jaque el pago de salarios y pensiones, el régimen ha recurrido a planes piloto en los que mipymes y comercios privados pagan pensiones directamente a jubilados con el dinero recaudado por sus propios servicios. En Holguín, cerca de 20 negocios privados participan en ese esquema, beneficiando a unos 5,000 pensionados.

La presión sobre el sector privado no se limita a los discursos. Se han documentado casos en que inspectores de finanzas, con apoyo policial, obligan a mipymes a depositar su efectivo en los bancos para financiar el pago a jubilados. En Camagüey se han reportado retiros forzosos de efectivo a cuentapropistas en lo que algunos han denominado un «corralito bancario». Desde abril de 2026, además, la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas obliga a mipymes, cuentapropistas y cooperativas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El sector privado cubano aporta el 23% de los ingresos presupuestarios del Estado mediante impuestos, cubre más de la mitad del comercio minorista y genera cerca de un tercio del empleo, según datos sobre el sector privado en medio de la crisis. Es, en la práctica, el único sostén de una economía que el Estado ha sido incapaz de mantener en funcionamiento durante más de seis décadas de dictadura.

El gobierno cubano presentó en junio de 2026 un paquete de 176 medidas que elimina límites clave para las mipymes, como el tope de 100 trabajadores y la restricción de poseer una sola empresa. Sin embargo, esas concesiones coexisten con controles crecientes y con la expectativa de que el sector privado financie funciones que el Estado no puede cumplir.

Cubanos que siguieron la noticia en redes sociales reaccionaron con escepticismo e ironía. Varios señalaron que la gobernadora les pide a los privados que resuelvan lo que el Estado nunca ha podido garantizar, mientras los somete a inspecciones, obligaciones bancarias y nuevas regulaciones. Otros recordaron que la pensión mínima en Cuba es de apenas 4,000 pesos desde septiembre de 2025, una cifra que la inflación ha vuelto insignificante, y que cobrar la jubilación se ha convertido en un calvario para los ancianos que deben hacer colas interminables frente a los bancos.

El medio oficialista cerró su publicación con una frase que resume la lógica del régimen ante su propio fracaso: «El desarrollo con justicia social exige responsabilidad compartida».