Rescatan a Milo, el perro que sobrevivió 12 días bajo los escombros de un derrumbe en Venezuela

Un perro llamado Milo fue rescatado con vida este lunes tras permanecer 12 días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, en el caso de supervivencia animal más extremo documentado hasta el momento desde el devastador doble terremoto del 24 de junio de 2026.

El rescate fue obra de un equipo binacional integrado por los Topos Azteca de Nayarit, México, y la Unidad de Búsqueda y Rescate de El Salvador, con el apoyo decisivo de un perro K9 que logró localizar al cachorro bajo toneladas de escombros.

Milo fue hallado en el cuarto piso del edificio derrumbado, lo que hace aún más sorprendente que haya sobrevivido.

«Después de 12 días atrapado rescatamos a Milo, perrito encontrado en el cuarto piso, en un edificio colapsado, en Venezuela. Equipo integrado por Topos Azteca y USAR El Salvador. Por supuesto con participación nayarita», escribió el rescatista Pablo Vega en su cuenta de Instagram, donde el video del rescate acumuló más de 36,000 likes.

Según la cuenta @yosoydenayarit, que también difundió las imágenes, los rescatistas nayaritas Ángel y Pablo Vega —hermanos— encabezaron la célula que trabajó en coordinación con el equipo salvadoreño.

En el video se escucha la reacción emocionada de los rescatistas al encontrar al animal con vida: «No, no, no, necesitamos darle agua», se oye decir a uno de ellos mientras le ofrecen líquido de inmediato.

Tras el rescate, Milo fue trasladado para ser evaluado por médicos veterinarios, según precisó la misma cuenta.

El caso de Milo supera en días de supervivencia a todos los rescates animales previos registrados durante esta tragedia.

El perro Buddy fue rescatado con vida el 3 de julio tras ocho días atrapado en Caraballeda, y el loro Panchito sobrevivió nueve días bajo los escombros antes de ser rescatado por los Bomberos del Estado Miranda. Con 12 días, Milo los supera a todos.

Estas historias de animales rescatados con vida se han convertido en destellos de esperanza en medio de una catástrofe de proporciones históricas.

Los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia fueron los más potentes registrados en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La Guaira fue la zona más devastada, con más de 250 edificios colapsados. El balance oficial venezolano asciende a 3,535 fallecidos y 16,740 heridos, mientras la ONU estima entre 50,000 y 68,000 desaparecidos, cifra que el gobierno de Nicolás Maduro no ha confirmado oficialmente.

Los Topos Azteca llegaron a Venezuela el 27 de junio con una brigada de unos 20 rescatistas. Esta fue su tercera misión en el país, tras el terremoto de Cariaco en 1997 y el deslave de Vargas en 1999.

La joven Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, y su perrita fueron rescatadas el 27 de junio por la USAR de El Salvador, el mismo equipo que ahora participó en el rescate de Milo.

«¡Gran trabajo de nuestros Topos Nayaritas!», celebró la cuenta @yosoydenayarit al difundir las imágenes del cachorro rescatado con vida.