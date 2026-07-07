Rescatan a Milo, el perro que sobrevivió 12 días bajo los escombros de un derrumbe en Venezuela

Un perro llamado Milo fue rescatado con vida este lunes tras permanecer 12 días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, en el caso de supervivencia animal más extremo documentado hasta el momento desde el devastador doble terremoto del 24 de junio de 2026.
El rescate fue obra de un equipo binacional integrado por los Topos Azteca de Nayarit, México, y la Unidad de Búsqueda y Rescate de El Salvador, con el apoyo decisivo de un perro K9 que logró localizar al cachorro bajo toneladas de escombros.
Milo fue hallado en el cuarto piso del edificio derrumbado, lo que hace aún más sorprendente que haya sobrevivido.
«Después de 12 días atrapado rescatamos a Milo, perrito encontrado en el cuarto piso, en un edificio colapsado, en Venezuela. Equipo integrado por Topos Azteca y USAR El Salvador. Por supuesto con participación nayarita», escribió el rescatista Pablo Vega en su cuenta de Instagram, donde el video del rescate acumuló más de 36,000 likes.
Según la cuenta @yosoydenayarit, que también difundió las imágenes, los rescatistas nayaritas Ángel y Pablo Vega —hermanos— encabezaron la célula que trabajó en coordinación con el equipo salvadoreño.
En el video se escucha la reacción emocionada de los rescatistas al encontrar al animal con vida: «No, no, no, necesitamos darle agua», se oye decir a uno de ellos mientras le ofrecen líquido de inmediato.
Tras el rescate, Milo fue trasladado para ser evaluado por médicos veterinarios, según precisó la misma cuenta.
El caso de Milo supera en días de supervivencia a todos los rescates animales previos registrados durante esta tragedia.
El perro Buddy fue rescatado con vida el 3 de julio tras ocho días atrapado en Caraballeda, y el loro Panchito sobrevivió nueve días bajo los escombros antes de ser rescatado por los Bomberos del Estado Miranda. Con 12 días, Milo los supera a todos.
Estas historias de animales rescatados con vida se han convertido en destellos de esperanza en medio de una catástrofe de proporciones históricas.
Los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia fueron los más potentes registrados en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
La Guaira fue la zona más devastada, con más de 250 edificios colapsados. El balance oficial venezolano asciende a 3,535 fallecidos y 16,740 heridos, mientras la ONU estima entre 50,000 y 68,000 desaparecidos, cifra que el gobierno de Nicolás Maduro no ha confirmado oficialmente.
Los Topos Azteca llegaron a Venezuela el 27 de junio con una brigada de unos 20 rescatistas. Esta fue su tercera misión en el país, tras el terremoto de Cariaco en 1997 y el deslave de Vargas en 1999.
La joven Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, y su perrita fueron rescatadas el 27 de junio por la USAR de El Salvador, el mismo equipo que ahora participó en el rescate de Milo.
«¡Gran trabajo de nuestros Topos Nayaritas!», celebró la cuenta @yosoydenayarit al difundir las imágenes del cachorro rescatado con vida.
Preguntas frecuentes sobre el rescate de Milo y el contexto de los terremotos en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue rescatado Milo después de estar 12 días bajo los escombros?
Milo fue rescatado por un equipo binacional formado por los Topos Azteca de México y la Unidad de Búsqueda y Rescate de El Salvador, con la ayuda de un perro K9 que localizó al cachorro bajo toneladas de escombros. El rescate se realizó en el cuarto piso de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.
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¿Qué impacto tuvieron los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela?
Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron el norte de Venezuela con solo 39 segundos de diferencia y se consideran los más potentes registrados en el país desde 1900. El estado La Guaira fue la zona más afectada, con más de 250 edificios colapsados y un saldo oficial de 3,535 fallecidos y 16,740 heridos, según el gobierno venezolano.
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¿Quiénes participaron en las labores de rescate tras los terremotos en Venezuela?
Más de 3,300 rescatistas extranjeros de 45 delegaciones internacionales participaron en las labores de rescate, junto con 140 perros de búsqueda entrenados. Equipos de países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Jordania y Cuba apoyaron las operaciones en las zonas afectadas.
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¿Qué otros casos de rescates de animales se destacan en el contexto de estos terremotos?
Además de Milo, otros animales rescatados incluyen a Buddy, un perro rescatado tras ocho días bajo los escombros, y Panchito, un loro que sobrevivió nueve días atrapado. Estos rescates se han convertido en símbolos de esperanza en medio de la tragedia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.