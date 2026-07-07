Triste final de Panchito: murió el loro que sobrevivió nueve días atrapado entre los escombros en Venezuela

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Panchito, el loro que se convirtió en símbolo de esperanza tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, murió dos días después de ser rescatado con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, sin poder superar el deterioro físico acumulado durante nueve jornadas de cautiverio forzado.

El ave había sido hallada el viernes 3 de julio por efectivos del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, quienes organizaron una comisión exclusiva para rescatarla del apartamento número ocho de la estructura identificada como OPP033, mientras otro grupo continuaba las labores de extracción de personas.

Panchito fue encontrado junto al cuerpo sin vida de su dueño, siendo el único sobreviviente de ese departamento.

El video del operativo recorrió el mundo: en las imágenes se ve a los bomberos sacar al loro de los escombros, ofrecerle agua y hablarle con emoción.

«¡Mi niño, sobreviviste! Estás vivo, Panchito», se escucha decir a uno de los rescatistas en el momento en que el ave bebe con desesperación.

«Para nosotros cada vida cuenta. Seguimos trabajando, sin parar», escribieron los Bomberos de Miranda al compartir las imágenes en Instagram, donde la publicación acumuló más de 328,000 reacciones y casi 9,000 comentarios.

Tras el rescate, Panchito fue trasladado a cuidados veterinarios, pero su condición era crítica.

Según reportes, el ave experimentó una momentánea mejoría antes de fallecer el domingo 5 de julio por deshidratación severa y los daños acumulados durante su prolongado encierro bajo los escombros.

La historia del loro ocurrió en el marco del desastre sísmico más devastador en Venezuela desde 1900: dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentro cerca de Morón, en el estado Yaracuy.

La Guaira fue la zona más golpeada, con más de 250 edificios colapsados, entre ellos el Hospital José María Vargas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El balance oficial de la tragedia ascendía este martes a 3,535 fallecidos y 16,740 heridos, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos, cifra que el gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente.

El caso de Panchito no fue el único rescate de animales que generó momentos de alivio en medio de la tragedia.

Un perro llamado Buddy fue rescatado con vida tras ocho días bajo los escombros en Caraballeda, un Yorkshire Terrier sobrevivió diez días atrapado en La Guaira, y este martes se reportó el rescate de Milo, un perro que aguantó 12 días bajo los restos de un edificio.

En las labores de búsqueda participaron más de 3,300 especialistas extranjeros de 45 delegaciones y 140 perros de búsqueda entrenados, provenientes de países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Jordania y Cuba, entre otros.

Los equipos estadounidenses concluyeron sus operaciones el lunes, tras casi dos semanas de trabajo.

La muerte de Panchito cerró con tristeza una historia que había dado un instante de esperanza a millones de personas en todo el mundo, en medio de una catástrofe que la NASA cifró en más de 58,870 edificaciones dañadas y 1.2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.