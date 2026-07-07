Draco, otro perrito que sobrevivió 12 días bajo los escombros en Venezuela

Un perro llamado Draco fue rescatado con vida este martes en Caraballeda, estado La Guaira, después de permanecer 12 días atrapado bajo los escombros de su hogar, derrumbado por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026.

La familia del perro había llegado al lugar buscando a su abuela, dos perros y tres gatos desaparecidos tras el sismo.

Fue un ladrido débil lo que los guio entre las ruinas hasta dar con Draco con vida, según el video difundido por YOYOPRESS NOTICIAS en la red social X.

«¡Es Draco! ¡Es Draco!», se escucha exclamar a los presentes en el momento del hallazgo, en una escena que resume la mezcla de angustia y alivio que ha marcado las labores de rescate en La Guaira.

Una gaveta ubicada bajo una pared derrumbada amortiguó el peso de los escombros y protegió al animal durante casi dos semanas.

Una persona identificada como Jair arriesgó su integridad para llegar hasta él y sacarlo de entre los escombros.

«Jair arriesgó su vida para salvar a Drako, una demostración de amor. Los buenos somos más», rezaba uno de los textos del video del rescate.

Tras ser liberado, Draco fue atendido de inmediato por la Brigada Veterinaria, el punto de atención habilitado para animales afectados por la tragedia en La Guaira, y luego trasladado a un Centro Veterinario de Emergencia para continuar su recuperación.

«Hay miradas que lo dicen todo. Este campeón soportó 12 días atrapado bajo los escombros en La Guaira», describió otro de los textos que acompañaron las imágenes.

El caso de Draco no es el único de supervivencia animal extrema registrado tras el sismo. Recientemente, el perro Milo fue rescatado también tras 12 días bajo los escombros de un edificio en La Guaira, en una operación conjunta de los Topos Azteca de México y la USAR de El Salvador.

El 3 de julio, el perro Buddy, también Yorkshire de seis años, fue rescatado con vida tras ocho días en Caraballeda. El loro Panchito sobrevivió nueve días bajo los escombros, aunque murió ese mismo día por deshidratación.

El doble terremoto del 24 de junio —de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos— es considerado el peor sismo registrado en Venezuela en más de un siglo.

Caraballeda fue una de las localidades más golpeadas, con su combinación de suelo blando y cuenca profunda que agravó el colapso de edificaciones.

Al 6 de julio, el balance oficial ascendía a 3,342 muertos, más de 11,000 heridos y aproximadamente 50,000 desaparecidos según la ONU, con 158 de los 190 edificios colapsados en todo el país concentrados en La Guaira.

«En medio del horror, historias como esta recuerdan que cada vida importa», concluyó YOYOPRESS al compartir las imágenes del rescate de Draco.