Tras el apagón masivo, Marc Caputo recuerda que Axios alertó sobre un posible colapso de Cuba en julio

Vídeos relacionados:

El periodista Marc Caputo, corresponsal de la Casa Blanca para Axios, recordó este lunes que ese medio había advertido semanas atrás sobre la posibilidad de un colapso en Cuba durante el verano, después de que la isla sufriera un nuevo apagón total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

"Hace más de un mes, Axios informó a sus lectores que Estados Unidos se preparaba para el colapso de Cuba tan pronto como este verano, y mencionó específicamente julio. Ahora, AP reporta que Cuba está experimentando un apagón en toda la isla", escribió Caputo en su cuenta de X.

El periodista acompañó su mensaje con un enlace a una información de Associated Press, que atribuye el apagón al agotamiento de las reservas de combustible y al deterioro de la infraestructura eléctrica cubana.

Captura de Facebook/Marc Caputo

La publicación de Caputo hace referencia a un reportaje de Axios difundido el pasado 28 de mayo, en el que el medio reveló que la administración del presidente Donald Trump analizaba distintos escenarios ante un eventual agravamiento de la crisis en la isla.

Según esa información, funcionarios estadounidenses consideraban posible "el colapso del gobierno totalitario de Cuba tan pronto como este verano" y habían revisado planes de respuesta para distintos escenarios de inestabilidad.

El apagón registrado este lunes constituye el séptimo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en los últimos 18 meses y el tercero ocurrido en lo que va de 2026.

La Unión Eléctrica confirmó la desconexión con un breve comunicado en el que informó: "Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas".

Antes del colapso, el sistema enfrentaba un déficit superior a los 2,200 megavatios, con una disponibilidad cercana a los 1,000 MW frente a una demanda estimada de 3,100 MW. Además, once de las dieciséis unidades termoeléctricas del país permanecían fuera de servicio por averías o mantenimiento.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió además una alerta de seguridad para sus ciudadanos, en la que recomendó evitar concentraciones de personas y mantener reservas de agua, alimentos y combustible ante la incertidumbre generada por el apagón.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel atribuyó nuevamente la crisis energética a las sanciones de Estados Unidos y elogió el trabajo de los empleados de la Unión Eléctrica, mientras el Ministerio de Energía y Minas informó que habían sido activados los protocolos para recuperar el sistema.

En el reportaje publicado en mayo, Axios señalaba que la estrategia de Washington buscaba incrementar gradualmente la presión económica sobre La Habana. Durante una entrevista concedida entonces al programa Morning Joe, Caputo sostuvo que las restricciones al suministro de combustible formaban parte de esa política.

"Estados Unidos ha tomado esencialmente el control del comercio hacia Cuba. Ha restringido el combustible; el petróleo ya no entra a Cuba, en parte porque Cuba no tiene dinero", afirmó el periodista.

En ese mismo contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Cuba como "un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas", mientras el presidente Donald Trump aseguró que no veía necesaria una intervención militar porque, en sus palabras, "el lugar se está desmoronando".