Manuel Marrero sobre las 176 medidas: «El ser humano en el centro de cada decisión»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz reafirmó este miércoles su defensa del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por el régimen, al publicar en su cuenta de la red social X que «las transformaciones económicas son inseparables de las sociales» y que el objetivo es «preservar nuestras conquistas y reanimar la economía en pos del bienestar del pueblo».

El mensaje, acompañado de la portada del documento oficial «Transformaciones Económicas y Sociales» fechado en junio de 2026, retoma una frase que Marrero pronunció ante la Asamblea Nacional durante la sesión extraordinaria del 19 de junio: «La vocación humanista de la Revolución Cubana ubica al ser humano, su bienestar y desarrollo como centro y objetivo más importante».

El paquete de 176 medidas, organizado en 23 ejes temáticos, representa el mayor intento de reforma estructural del régimen desde el Período Especial de los años 90 y fue aprobado con el respaldo explícito de Raúl Castro, quien participó vía videoconferencia en el Pleno Extraordinario del Partido Comunista de Cuba.

Entre los cambios más significativos figura la autorización de banca privada y casas de cambio privadas bajo supervisión del Banco Central, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas y la apertura al sector privado para importar y comercializar combustibles.

En el plano social, las medidas contemplan un incremento del salario mínimo en el sector presupuestado de 2,100 a 3,210 pesos —un alza del 53%— a partir de agosto de 2026, que beneficiaría al 51% de la masa laboral, según cifras oficiales sin verificación independiente.

También se aprueba el pluriempleo y la jornada reducida, la sustitución gradual de subsidios universales por ayudas focalizadas a jubilados y personas vulnerables, y la creación de la plataforma digital «Soberanía» para identificar hogares en situación de precariedad.

La estructura del Estado se reducirá de 27 a 21 ministerios y se creará el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES) como nuevo organismo de control del sistema empresarial estatal.

A pesar del discurso oficial, Marrero reconoció el 30 de junio que el principal obstáculo para implementar las reformas es el propio aparato estatal, exigiendo un cambio de mentalidad en los cuadros del régimen.

La reacción popular en redes sociales ha sido marcadamente escéptica. Ante el discurso oficial de «salvar la Revolución», miles de cubanos respondieron con frases como «se quieren salvar ellos» o «descárgenlas y se las comen y se alumbran con ellas», en alusión a la lentitud en la implementación de las medidas.

El régimen insiste en que las 176 medidas no implican una renuncia al socialismo, sino su «perfeccionamiento», resumido en la fórmula que Marrero ha repetido en múltiples ocasiones: «hacer lo necesario para conservar lo esencial».