Del estreno al vacío: mercado agropecuario en Guantánamo no aguanta ni siete meses abastecido

Como es usual en Cuba, la “escobita nueva” no tardó en perder efectividad

El mercado agropecuario La Punta, reabierto en abril en la ciudad de Guantánamo tras una costosa remodelación, luce casi vacío siete meses después, con un desabastecimiento que comenzó mucho antes del huracán Melissa y que apunta a fallas de gestión pese a contar con múltiples proveedores.

Al respecto, el periódico oficial Venceremos publicó este sábado una fotografía tomada el 22 de noviembre al mediodía, lo cual revela una escena que se ha vuelto habitual en ese establecimiento, uno de los recintos más concurridos de la ciudad del Guaso.

Allí permanecen estantes prácticamente vacíos apenas siete meses después de su reapertura el 11 de abril, tras una importante remodelación que generó expectativas de calidad, estabilidad y precios más accesibles.

La reapertura prometía una oferta variada que incluía cárnicos -hoy casi desaparecidos-, condimentos, maíz molido y otros productos, además de facilidades de pago por Transfermóvil.

Durante las primeras semanas la imagen fue alentadora, pero la “escobita nueva” no tardó en perder efectividad. La falta de sistematicidad en el abastecimiento devolvió al mercado a un escenario conocido, el de la incertidumbre y la escasez.

Según el medio de prensa, el huracán Melissa, aunque agravó la situación, no explica el desabastecimiento. Este se arrastraba desde mucho antes y evidencia que el problema es estructural.

La instalación, ubicada en la avenida Camilo Cienfuegos y Los Maceo, debería recibir suministros desde los polos productivos de Arroyo Hondo, Chutines, La Jabilla y Santa María; de las cinco Cooperativas de Crédito y Servicios del municipio; del complejo de casas de cultivo tapado de Loma Blanca; del movimiento de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar; y de los usufructuarios vinculados con la Empresa Municipal Agroindustrial Guantánamo, responsable del mercado, agregó.

La lista es amplia, más que suficiente para sostener un flujo estable de productos, pero la realidad contradice cualquier planificación.

Con tantos abastecedores asignados, resulta difícil justificar la ausencia casi permanente de mercancías sin señalar directamente a la gestión. Las promesas de abril se diluyeron en pocos meses y la instalación vuelve a ser un símbolo de expectativas incumplidas.

Sin medidas urgentes que garanticen una cadena de suministro eficiente y un control riguroso sobre las entidades encargadas, La Punta seguirá siendo la demostración más visible de cómo una remodelación puede embellecer un espacio sin resolver sus carencias esenciales.

A fines de julio, fue noticia el rápido desabastecimiento del mercado "La Cuba", en Ciego de Ávila, una muestra de que el abastecimiento inicial respondió a un montaje preparado para la visita del presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero.

Este tipo de escenografía es común en Cuba, donde la abundancia aparece solo durante visitas oficiales y desaparece cuando estas concluyen.

La realidad diaria en la mayoría de los mercados cubanos es de escasez y precios altos, pues los salarios valen cada vez menos y el peso cubano sigue desplomándose frente al dólar en el mercado informal.

El gobierno cubano ha intentado implementar ferias de alimentos como una solución paliativa, pero estas no abordan los problemas estructurales de la crisis alimentaria que arrastra el país desde hace décadas.

Las autoridades han admitido que lo más seguro que habrá en cada territorio es lo que se logre producir localmente, lo que refleja un fracaso del modelo agrícola centralizado y una incapacidad para garantizar el acceso a alimentos básicos.

Asimismo, se limitan a culpar a los vendedores privados o a imponer medidas de control que terminan afectando más al pueblo que a los especuladores.

En ciudades del interior del país, especialmente en el oriente, la situación se ha vuelto insostenible tras el paso del huracán Melissa, que destruyó miles de viviendas, arrasó cultivos y dejó comunidades enteras bajo el agua.

De acuerdo con el economista Pedro Monreal, la crisis agropecuaria que enfrenta Cuba actualmente supera en duración y severidad a la vivida durante el Período Especial.

Los más recientes topes de precios en La Habana volvieron a fracasar, porque no logran controlar la inflación ni garantizar el abastecimiento de productos básicos.

La medida, lejos de estabilizar el mercado, ha generado escasez y fortalecido el mercado negro, según los testimonios de los ciudadanos.

La falta de libertad de mercado, incentivos para la producción y condiciones adecuadas para los productores son factores que impiden que estas regulaciones sean efectivas.