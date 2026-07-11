Ermita de la Caridad: «Nuestra oración por quienes continúan sufriendo la cárcel, la persecución, el exilio»

Ermita de la Caridad de Miami y su logo por los cinco años del 11J

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En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la Ermita de la Caridad del Cobre de Miami publicó este sábado un mensaje conmemorativo en sus redes sociales recordando a quienes salieron a las calles de Cuba y orando por quienes aún pagan el precio de haberlo hecho.

«Hoy recordamos con respeto y esperanza a quienes, el 11 de julio de 2021, salieron pacíficamente a las calles de Cuba reclamando libertad, justicia y dignidad. También elevamos nuestra oración por quienes continúan sufriendo la cárcel, la persecución, el exilio o el silencio impuesto», escribió el santuario.

Captura de FB/Ermita de la Caridad

El texto colocó a Cuba bajo el amparo de la Virgen de la Caridad con una petición concreta: «En este 5.º aniversario del 11J, ponemos a Cuba bajo el amparo de Nuestra Señora de la Caridad, Madre de todos los cubanos, pidiéndole que acompañe a su pueblo en el camino hacia la reconciliación, la verdad y la libertad».

En la jornada anterior, el santuario había compartido un video grabado en julio de 2021 en el que obispos y sacerdotes cubanos de la diáspora expresaron solidaridad con el pueblo cubano. Entre las voces figura la de Monseñor Felipe de Jesús Esteves: «Con todos y para el bien de todos, la caridad nos une a todos los nacidos en Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba».

Otro sacerdote en esa grabación afirmó: «El pueblo cubano tiene derecho a vivir en la libertad, a vivir en la democracia, a buscar su prosperidad. Tiene derecho a un cambio de vida. Para Cuba ya es hora». La Ermita subrayó al compartirlo que «sus palabras no han perdido vigencia» y que el compromiso de acompañar al pueblo cubano «con la oración, la verdad y la esperanza cristiana» permanece «inquebrantable».

El llamado espiritual llega en un momento en que la represión derivada del 11J no ha cesado. Se estima que 338 personas permanecen encarceladas directamente por aquellas protestas, y el número total de presos políticos en Cuba alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 1,281 personas, según organizaciones de derechos humanos.

El indulto de 2,010 presos anunciado por el régimen el 2 de abril de 2026 excluyó explícitamente a quienes fueron condenados por «delitos contra la autoridad», la categoría bajo la cual fueron criminalizados la mayoría de los manifestantes del 11J.

Unos de los casos más emblemáticos, el del artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha sido noticia pues fue retirado de la prisión de Guanajay el 7 de julio sin que su familia fuera informada de su paradero. Amnistía Internacional calificó la situación como desaparición forzada, mientras el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó una acción urgente fijando el 25 de julio como plazo para que el Estado cubano rinda un informe.

Las protestas del 11J fueron la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales en Cuba desde 1959. Comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendieron a más de setenta ciudades bajo el grito de «¡Patria y Vida!». El régimen respondió con violencia: el presidente Díaz-Canel declaró en televisión «La orden de combate está dada», la organización Justicia 11J documentó al menos 1,558 detenidos y un manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, perdió la vida por disparo en La Güinera.

En Miami, la organización Cuban Freedom March convocó una marcha este sábado en la Calle Ocho bajo el lema «Acciones, no palabras», mientras en Madrid organizaciones del exilio celebraron una concentración en la Puerta del Sol para conmemorar el quinto aniversario.

La Ermita, que en 2026 celebra también su 50° aniversario de fundación, cerró su mensaje con una frase que resume el sentir del exilio: «Que esta fecha no sea solo un recuerdo, sino también un compromiso de mantener viva la esperanza y de no dejar de orar por nuestra patria».