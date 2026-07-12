Buzo desaparece en los Cayos de Florida y un simple dispositivo permitió encontrarlo con vida

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Un buzo de 45 años que desapareció el sábado mientras exploraba los arrecifes de Key Largo fue rescatado con vida por la Guardia Costera de Estados Unidos gracias a un pequeño dispositivo de seguridad que permitió localizarlo rápidamente en aguas de los Cayos de Florida.

La emergencia comenzó alrededor de las 11:45 de la mañana, cuando la tripulación del barco de buceo Island Hopper reportó al Sector Key West de la Guardia Costera que el hombre no había regresado a la superficie 15 minutos después del tiempo previsto, informaron en su sitio web.

El buzo se encontraba a unas cinco millas de la costa del Parque Estatal de Arrecifes de Coral John Pennekamp, uno de los destinos de buceo más concurridos de Florida.

Tras recibir el aviso, la Guardia Costera emitió una alerta marítima urgente y desplegó una embarcación de la Estación Islamorada. Al operativo también se sumaron un helicóptero de la Estación Aérea de Miami y medios aéreos y marítimos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

La búsqueda terminó poco después, cuando la tripulación de Islamorada encontró al buzo dentro del área inicial de rastreo y lo trasladó en condición estable a los servicios médicos de emergencia en Garden Cove Marina, en Key Largo.

La boya que marcó la diferencia

Según explicó la Guardia Costera, el rescate fue posible gracias a que el buzo llevaba una boya de señalización de superficie retardada (DSMB, por sus siglas en inglés), un dispositivo de seguridad que se despliega desde el fondo del mar y permite señalar la posición del buceador antes de que salga a la superficie.

«El buzo fue localizado con éxito gracias a que llevaba una boya de señalización de superficie retardada, lo que nos permitió identificar su posición a aproximadamente un cuarto de milla de distancia», explicó el suboficial de segunda clase Damian Burnham, de la Estación Islamorada.

El oficial destacó que este tipo de equipo puede reducir considerablemente el tiempo de búsqueda y aumentar las probabilidades de un rescate exitoso.

«Este incidente subraya la importancia de llevar una boya de señalización de superficie retardada al bucear, ya que mejora significativamente la visibilidad del buzo en la superficie y puede aumentar considerablemente la rapidez y la eficacia de su localización», añadió.

La DSMB forma parte del equipo de seguridad recomendado para los buceadores y consiste en una boya inflable que asciende hasta la superficie mediante un cabo, permitiendo que embarcaciones y equipos de rescate detecten con mayor facilidad la ubicación del submarinista.

Un área de intensa actividad de rescate

El incidente ocurrió en el Parque Estatal de Arrecifes de Coral John Pennekamp, inaugurado en 1960 y considerado el primer parque submarino de Estados Unidos. Situado en Key Largo, protege parte del único arrecife de coral tropical vivo del país y recibe miles de buceadores cada año.

La Estación Islamorada, una de las unidades más activas del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, ha participado en numerosas operaciones de rescate durante 2026, entre ellas el auxilio a un navegante cerca de Cayo Largo, una adolescente de 13 años que quedó a la deriva frente a Rodriguez Key y una kayakista de 71 años atrapada en esa misma zona.

Tras el operativo, la Guardia Costera reiteró sus recomendaciones para quienes practican buceo recreativo: utilizar dispositivos de señalización de emergencia, mantener comunicación con la embarcación de apoyo y asegurarse de que familiares o amigos conozcan el plan de inmersión antes de salir al mar.