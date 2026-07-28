Guardacostas con base en Florida realizan millonario operativo antidrogas en el Caribe

El guardacostas estadounidense USCGC Charles Sexton, con base en Key West, Florida, incautó el sábado aproximadamente 2,380 libras de marihuana valoradas en 2.8 millones de dólares tras interceptar una embarcación sospechosa de narcotráfico a unas 80 millas al suroeste de Great Inagua, en las Bahamas, según el comunicado oficial.

Al abordar la embarcación, los tripulantes del Charles Sexton encontraron 97 fardos de la sustancia y detuvieron a tres personas que viajaban a bordo.

La operación se realizó en coordinación con el gobierno de las Bahamas y contó con el apoyo logístico del Homeland Security Cutter-Ocean (HSC-Ocean), un programa lanzado en junio de 2026 mediante el cual la Guardia Costera contrató a la empresa Bordelon Marine para operar un buque comercial que abastece a los cutters directamente en el mar, sin necesidad de que regresen a puerto.

También participaron efectivos de la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas (RBDF, por sus siglas en inglés), quienes recibieron bajo su custodia tanto a los tres detenidos como la droga confiscada para su procesamiento judicial.

El desembarco de la carga ilícita y los arrestados se realizó este lunes en Coral Harbour, Bahamas.

El teniente Peter Fager, comandante del Charles Sexton, destacó el valor de la cooperación regional en este tipo de operativos.

«Esta intercepción pone de relieve la fortaleza de nuestra asociación y nuestro compromiso compartido de combatir el crimen organizado transnacional en la región», afirmó Fager.

«Trabajando juntos, seguimos desarticulando el tráfico ilícito y protegiendo la seguridad y estabilidad de nuestras fronteras marítimas», enfatizó.

El Charles Sexton es un cutter de respuesta rápida clase Sentinel que alcanza velocidades superiores a 28 nudos y tiene una autonomía de cinco días, lo que hace especialmente útil el apoyo logístico del HSC-Ocean para extender su tiempo en zona de operaciones.

La zona de Great Inagua, en el extremo sur de las Bahamas, es un corredor estratégico del narcotráfico que conecta Jamaica, Haití, Cuba y las Bahamas con el sur de Florida, por donde históricamente ha transitado entre el 10% y el 15% de la cocaína detectada en ruta desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Este decomiso se suma a una serie de operativos antidrogas ejecutados por la Guardia Costera en el Caribe durante este año.

En junio pasado, una narcolancha ecuatoriana fue detectada en el Caribe y se le incautaron 3,960 libras de marihuana; en mayo se decomisaron 3,200 libras de la misma sustancia frente a costas de Haití; y en abril, el USCGC Resolute descargó en Miami Beach más de 2,570 libras de cocaína valoradas en 19.3 millones de dólares.

El mayor decomiso de la historia de la Guardia Costera tuvo lugar en agosto de 2025, cuando se incautaron en Port Everglades más de 76,000 libras de drogas valuadas en 473 millones de dólares, lo que marcó un punto de inflexión en la intensificación de las operaciones antinarcóticos en la región.