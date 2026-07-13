Sube el euro, la MLC se dispara y el dólar sigue bajando en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abre este lunes con movimientos divergentes: el dólar continúa su tendencia a la baja, el euro sube levemente y la MLC protagoniza el salto más llamativo de la jornada con una recuperación de 50 pesos cubanos en menos de 24 horas.

Según los datos registrados este lunes, el dólar cotiza a 658 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, dos pesos menos que el domingo. El euro sube tres pesos hasta los 750 CUP, mientras que la MLC da el salto más notable al pasar de 442 a 492 CUP, recuperando en un solo día casi todo lo perdido durante el fin de semana.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 13 Julio, 2026 - 07:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 658 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 750 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 492 CUP

La MLC había caído a 419 CUP el sábado y a 442 CUP el domingo, para rebotar con fuerza este lunes hasta los 492 CUP, nivel en el que se cotizaba a principios de julio. Su volatilidad en los últimos días contrasta con la corrección más gradual del dólar.

Evolución de la tasa de cambio

El billete verde acumula una caída de 22 pesos desde su pico semanal de 680 CUP, alcanzado entre el 7 y el 9 de julio. Esa cifra ya estaba lejos del máximo histórico reciente de 695 CUP registrado el 21 de junio, justo después de que la Asamblea Nacional aprobara 176 medidas económicas el 18 de junio, un anuncio que disparó la demanda de divisas en lugar de calmar el mercado.

A pesar de la corrección bajista del dólar en los últimos días, la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC) sigue siendo enorme: el organismo fija el dólar en 592 CUP para julio de 2026, 66 pesos por debajo del precio real al que operan los cubanos.

Esa distancia entre la tasa oficial y la informal refleja el deterioro estructural del peso cubano, que en seis años ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar: de 42 CUP en 2020 a 658 CUP este lunes.

El impacto sobre el bolsillo de los cubanos sigue siendo devastador. Con el dólar a 658 CUP, el salario mínimo elevado a 3.210 pesos desde el 1 de julio —un incremento del 53%— equivale a menos de cinco dólares mensuales. El salario medio oficial de 6.930 CUP apenas alcanza los 10,5 dólares, y la pensión mínima de 4.000 CUP que cobran más de 1,7 millones de jubilados representa poco más de seis dólares.

Economistas independientes estiman que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96.060 pesos mensuales, unos 145 dólares al cambio informal, es decir, 14 veces el salario medio oficial.

Los mismos expertos advierten que la caída actual del dólar puede ser pasajera: «Mientras esas condiciones no cambien —escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano— la tasa termina volviendo a subir».